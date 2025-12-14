Líderes mundiales condenan ataque contra evento judío en Australia

La policía cerca de Bondi Beach en Sydney, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker) AP

En su mensaje, Netanyahu criticó al primer ministro australiano Anthony Albanese por reconocer un estado palestino, afirmando que eso "echa leña al fuego antisemita".

Netanyahu ha buscado repetidamente vincular los amplios llamados a un estado palestino y las críticas a la ofensiva israelí en Gaza con el creciente número de incidentes de antisemitismo en todo el mundo.

Mientras que otros en el gobierno de Israel el domingo también instaron a Australia a hacer más contra el antisemitismo, Netanyahu fue más allá al intentar vincular el ataque en Sydney que mató al menos a 11 personas, incluido un israelí, con el apoyo a un estado palestino.

Australia fue uno de varios países que reconocieron formalmente un estado palestino en septiembre durante la reunión de líderes mundiales de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, 159 países han reconocido a Palestina. La gran mayoría de la comunidad internacional cree que una solución de dos estados es la única forma de poner fin a décadas de conflicto.

El gobierno de Netanyahu ha dicho que el impulso internacional por un estado palestino recompensa a Hamás.

Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó el ataque: “El terrorismo y el asesinato de personas, dondequiera que ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.

Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington condena enérgicamente el ataque y que "el antisemitismo no tiene lugar en este mundo".

Reino Unido

El rey Carlos III se expresó "horrorizado y entristecido". El monarca es también líder de la Mancomunidad Británica, y la oficina del presidente israelí Isaac Herzog dijo el domingo que Herzog se había comunicado con el rey en septiembre advirtiendo de una "epidemia de antisemitismo" en tres países de la Mancomunidad: Reino Unido, Canadá y Australia.

Mientras tanto, la policía en Londres advirtió que aumentaría la seguridad en los sitios judíos.

Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz indicó que el ataque "me ha dejado sin palabras" y agregó que "esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos detener este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo".

Naciones Unidas

El secretario general, Antonio Guterres, señaló que estaba horrorizado y "mi corazón está con la comunidad judía en todo el mundo en este primer día de Janucá, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz venciendo a la oscuridad".

India

El primer ministro indio Narendra Modi condenó el "horrendo ataque terrorista" y sostuvo que "nos solidarizamos con el pueblo de Australia en esta hora de dolor".

Congreso Judío Mundial

El presidente de la organización, Ronald Lauder, aseguró que "ninguna comunidad debería temer reunirse para celebrar su fe, tradiciones o identidad," y agregó: "No se equivoquen, esto no nos derrotará".

Australia

"Estoy rodeado constantemente de grafitis antisemitas. Creo que para nuestra comunidad en el este (de Sydney), y como cristiano, solo quiero declarar que estoy con el pueblo de Israel," aseveró el pastor anglicano Matt Graham a la Australian Broadcasting Corp. Dijo que había estado realizando un servicio en la cercana Iglesia Anglicana de Bondi cuando personas en pánico comenzaron a entrar para refugiarse.

