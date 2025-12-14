americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líderes mundiales condenan ataque contra evento judío en Australia

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu arremetió el domingo contra el líder de Australia, mientras las naciones expresaban conmoción y simpatía por el ataque contra un evento judío en Sydney.

La policía cerca de Bondi Beach en Sydney, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)
La policía cerca de Bondi Beach en Sydney, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker) AP

En su mensaje, Netanyahu criticó al primer ministro australiano Anthony Albanese por reconocer un estado palestino, afirmando que eso "echa leña al fuego antisemita".

Netanyahu ha buscado repetidamente vincular los amplios llamados a un estado palestino y las críticas a la ofensiva israelí en Gaza con el creciente número de incidentes de antisemitismo en todo el mundo.

Mientras que otros en el gobierno de Israel el domingo también instaron a Australia a hacer más contra el antisemitismo, Netanyahu fue más allá al intentar vincular el ataque en Sydney que mató al menos a 11 personas, incluido un israelí, con el apoyo a un estado palestino.

Australia fue uno de varios países que reconocieron formalmente un estado palestino en septiembre durante la reunión de líderes mundiales de las Naciones Unidas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, 159 países han reconocido a Palestina. La gran mayoría de la comunidad internacional cree que una solución de dos estados es la única forma de poner fin a décadas de conflicto.

El gobierno de Netanyahu ha dicho que el impulso internacional por un estado palestino recompensa a Hamás.

Aquí algunas reacciones globales a ataque en Australia:

Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó el ataque: “El terrorismo y el asesinato de personas, dondequiera que ocurran, son inaceptables y deben ser condenados”.

Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington condena enérgicamente el ataque y que "el antisemitismo no tiene lugar en este mundo".

Reino Unido

El rey Carlos III se expresó "horrorizado y entristecido". El monarca es también líder de la Mancomunidad Británica, y la oficina del presidente israelí Isaac Herzog dijo el domingo que Herzog se había comunicado con el rey en septiembre advirtiendo de una "epidemia de antisemitismo" en tres países de la Mancomunidad: Reino Unido, Canadá y Australia.

Mientras tanto, la policía en Londres advirtió que aumentaría la seguridad en los sitios judíos.

Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz indicó que el ataque "me ha dejado sin palabras" y agregó que "esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos detener este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo".

Naciones Unidas

El secretario general, Antonio Guterres, señaló que estaba horrorizado y "mi corazón está con la comunidad judía en todo el mundo en este primer día de Janucá, un festival que celebra el milagro de la paz y la luz venciendo a la oscuridad".

India

El primer ministro indio Narendra Modi condenó el "horrendo ataque terrorista" y sostuvo que "nos solidarizamos con el pueblo de Australia en esta hora de dolor".

Congreso Judío Mundial

El presidente de la organización, Ronald Lauder, aseguró que "ninguna comunidad debería temer reunirse para celebrar su fe, tradiciones o identidad," y agregó: "No se equivoquen, esto no nos derrotará".

Australia

"Estoy rodeado constantemente de grafitis antisemitas. Creo que para nuestra comunidad en el este (de Sydney), y como cristiano, solo quiero declarar que estoy con el pueblo de Israel," aseveró el pastor anglicano Matt Graham a la Australian Broadcasting Corp. Dijo que había estado realizando un servicio en la cercana Iglesia Anglicana de Bondi cuando personas en pánico comenzaron a entrar para refugiarse.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter