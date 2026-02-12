Líderes de la UE se reúnen para contrarrestar la presión de Rusia, China y Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante la Cumbre Europea de Industria en Amberes, Bélgica, el miércoles 11 de febrero de 2026. (AP Foto/Virginia Mayo) AP

“Todos sabemos que debemos cambiar de rumbo, y todos sabemos cuál es la dirección”, manifestó el primer ministro belga, Bart De Wever, en una reunión con algunos líderes europeos el miércoles. “Sin embargo, a veces parece que estamos de pie en el puente del barco mirando el horizonte sin poder tocar el timón”.

Pero hay visiones contrapuestas sobre cómo debe cambiar la UE. La reunión del jueves busca dar forma a propuestas para otra cumbre a finales de marzo.

Mientras los líderes se disponen a cruzar un puente levadizo hacia el castillo de Alden Biesen, del siglo XVI, las líneas de fractura en la batalla por el futuro de Europa se ven más claras.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encabezan un ala del bloque que pide desregulación, reiniciar la relación de Europa con Washington y forjar acuerdos comerciales como el reciente alcanzado con las naciones del Mercosur de Sudamérica.

Una cuestión clave es qué parte del gasto en defensa de la UE debería limitarse a comprar a empresas armamentísticas de la UE. El presidente francés, Emmanuel Macron, sostiene que las compañías de la UE deben tener prioridad, mientras que Merz y Meloni señalan que las compras deberían hacerse tanto a firmas extranjeras como europeas.

Macron ha instado a la UE a proteger sus industrias en general mediante la aplicación de una “preferencia europea” en sectores clave como las tecnologías limpias, los productos químicos, el acero, la industria automotriz y la defensa.

“Necesitamos proteger nuestra industria. Los chinos lo hacen, los estadounidenses también”, declaró Macron en una entrevista con varios periódicos, entre ellos Le Monde y The Financial Times, publicada el martes.

Sin cierta preferencia europea en sectores estratégicos, “los europeos serán relegados. Esto es defensivo, pero es esencial, porque nos enfrentamos a competidores desleales que ya no respetan las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, expresó Macron.

Los líderes de la UE también debatirán nuevos instrumentos financieros para proteger al bloque en un sistema comercial global sacudido por la ofensiva relámpago de aranceles de Trump y la restricción de China a las exportaciones de minerales críticos.

Macron está renovando su llamado a que la UE pueda endeudarse, algo que describió como “eurobonos para el futuro” que brindarían una oportunidad “para desafiar la hegemonía del dólar”.

Merz y Meloni defienden la estrategia de revitalización y modernización económica que pidió Mario Draghi, exjefe del Banco Central Europeo: desregulación, diversificación de los vínculos comerciales, una fuerte inversión en infraestructura y la integración y simplificación regulatoria en todo el bloque.

Alemania e Italia pedirán el jueves a los líderes que actúen recortando la burocracia de la UE, fortaleciendo el mercado único y “garantizando una política comercial ambiciosa basada en reglas compartidas y en condiciones equitativas”.

Eso refleja la visión de seguridad económica de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, al igual que Merz, es una figura destacada del Partido Popular Europeo, el mayor bloque del Parlamento Europeo, que cuenta con 13 jefes de Estado de la UE entre sus miembros.

En discursos pronunciados el miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y en la Cumbre de la Industria Europea en Amberes, Bélgica, von der Leyen dijo que la fortaleza económica sustenta todo lo demás.

“Nuestro poder en el escenario global depende en gran medida de nuestra fortaleza en el frente económico”, afirmó.

Los ciudadanos de todo el bloque anhelan una UE más fuerte y un liderazgo más unificado, fuerte y ambicioso en medio de amenazas militares, presiones económicas e inestabilidad climática, según una encuesta oficial de la UE, el Eurobarómetro.

“Nunca ha habido un mejor momento para que los líderes europeos, los líderes políticos nacionales, realmente aprovechen la demanda de estos ciudadanos europeos de una mayor acción europea”, señaló Alberto Alemanno, profesor de derecho de la UE en la escuela de negocios HEC Paris.

Los periodistas de The Associated Press Mike Corder y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP