Líderes de Japón y Corea del Sur improvisan al ritmo de éxitos de K-pop en una cumbre

TOKIO (AP) — Los líderes de Japón y Corea del Sur acordaron estrechar la cooperación entre sus países antes de sorprender con su propio intercambio cultural en una improvisada sesión musical en la que tocaron la percusión al ritmo de éxitos del K-pop.

En esta imagen, distribuida por la web oficial de la oficina de la primera ministra de Japón, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, tocan un instrumento de percusión juntos tras una cumbre en Nara, en el oeste de Japón, el 13 de enero de 2026. (Oficina de la primera ministra de Japón vía AP)
La actuación de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se produjo tras su cumbre del martes en Nara, la ciudad natal de Takaichi.

Vestidos con chaquetas deportivas personalizadas, se sentaron juntos y tocaron la batería al ritmo de éxitos como "Dynamite", de BTS, y "Golden" de “Kpop Demon Hunters” en un breve video publicado por la oficina de Takaichi el miércoles.

La sesión de improvisación fue una sorpresa de Takaichi, fanática del heavy metal y ávida baterista en su época universitaria.

Lee, en un mensaje en su cuenta de X, agradeció la hospitalidad de Takaichi por organizar la jam session, ya que tocar la batería era su sueño desde hace mucho.

Igual que respetaron las diferencias del otro y alinearon sus ritmos gradualmente, Lee señaló que espera que Corea del Sur y Japón intensifiquen su cooperación y se acerquen paso a paso.

En un video, Takaichi elogió a Lee por su rapidez para aprender, apuntando que aprendió a tocar la batería en solo unos minutos.

"Para desarrollar las relaciones entre Japón y Corea del Sur de manera prospectiva y estable, continuaremos con la estrecha comunicación entre los dos gobiernos, incluyendo la realización proactiva de nuestra 'diplomacia de ida y vuelta'", afirmó Takaichi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

