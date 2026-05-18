Líderes indígenas dicen que muro fronterizo entre EEUU y México profana sitios sagrados

Norma Meza Calles, de la Nación Kumeyaay, cerca de la Montaña Kuuchamaa Tecate, México, el 1 de mayo del 2026. (AP foto/Gregory Bull) AP

Meza Calles, una líder tribal de la Nación Kumeyaay, dice que ello es tan sagrado como una iglesia y que la montaña es como una sanadora o psicóloga, explicando que, en su relato de creación, un chamán se transformó en la montaña. Dice que allí es donde los seguidores reúnen fuerzas para vivir en este mundo difícil.

Luego pide un momento de reflexión. Pero el silencio se ve atravesado por el estruendo de la trituración de roca. Contratistas federales de Estados Unidos han estado detonando explosivos y usando bulldozers en Kuuchamaa, que se extiende a ambos lados de los dos países, para abrir paso a nuevos tramos de muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Líderes indígenas sostienen que, en la prisa del gobierno de Trump por construir muros fronterizos, los contratistas están profanando lugares sagrados y sitios culturales de los nativos americanos a un ritmo sin precedentes, más de 170 años después de que la frontera internacional dividiera los territorios de decenas de tribus.

La construcción de barreras se ha intensificado a lo largo de la frontera de 3.145 kilómetros (1.954 millas), incluso cuando los cruces ilegales han caído a mínimos históricos. Gran parte de ello comenzó este año después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos eximiera el cumplimiento de leyes culturales y ambientales.

En California, las explosiones en Kuuchamaa hacen que las rocas salgan disparadas cuesta abajo hacia el lado mexicano.

Emily Burgueno, integrante de la Nación Kumeyaay en California, dice que eso se siente en su ADN , observando que “cuerpo” y “tierra” son la misma palabra en el idioma kumeyaay. Algunos líderes tribales se reunieron con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para pedirles que protejan Kuuchamaa y están analizando emprender acciones legales.

Nadie jamás consintió ni respaldó el uso de dinamita en la montaña, señaló Burgueno.

La nación está compuesta por más de una docena de tribus en California y en Baja California, México.

En Arizona, contratistas del Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado abrieron un corte a través de un enorme geoglifo con forma de pez de 1.000 años de antigüedad llamado “Las Playas Intaglio”. El raro dibujo, grabado en el suelo del desierto de manera similar a las Líneas de Nazca en Perú, fue creado en un campo de lava en lo que hoy es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta.

La Nación Tohono O’odham indicó que había señalado el sitio en su tierra ancestral para que los contratistas lo evitaran.

El presidente de los Tohono O’odham, Verlon Jose,, declaró que esa fue una pérdida devastadora y totalmente evitable. En un comunicado del 30 de abril, dijo que no hay nada más importante que su historia, que es lo que los hace ser como son. Manifestó que el sitio también es una parte irremplazable de la historia de Estados Unidos”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que un contratista “alteró inadvertidamente” el sitio al oeste de Ajo, Arizona, el 23 de abril, pero prometió proteger la parte restante. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, está conversando con líderes tribales para determinar los próximos pasos.

Integrantes de la Asociación Intertribal de Arizona, que representa a 21 tribus, viajaron a Washington el mes pasado para hacer cabildeo contra un muro secundario de 6 metros (20 pies) que se construye a lo largo de ese tramo de la frontera, así como contra un muro principal planificado de 9 metros (30 pies) de postes tipo bolardo en tierras tribales de los Tohono O’odham. Se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, miembro de la Nación Cherokee, quien escuchó pero dejó claro su propósito de construir más muros fronterizos lo más rápido posible, señaló la Nación Tohono O’odham en un comunicado.

Cientos de kilómetros están bajo contrato

El gobierno de Trump afirma que las barreras son necesarias para impedir que personas y drogas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Quiere que los muros cubran al menos 1.400 millas (2.250 kilómetros) de la frontera.

El proyecto presupuestario de Trump destinó más de 46.000 millones de dólares al esfuerzo.

La CBP ha adjudicado contratos o iniciado la construcción de más de 966 kilómetros (600 millas) de nuevo muro fronterizo, con tecnología de vigilancia complementaria. Se planea o está en construcción un doble muro a lo largo de otras 596 kilómetros (370 millas).

En Arizona, donde las montañas Patagonia descienden hasta la frontera, maquinaria pesada avanza lentamente por caminos recién nivelados para extender un doble muro que podría bloquear un corredor de vida silvestre para ocelotes y jaguares en peligro de extinción. Los jaguares han coexistido durante mucho tiempo con los Tohono O’odham, quienes consideran a la especie “guardianes espirituales”, afirmó Austin Nunez, un líder tribal, en una demanda de 2025 que impugnó sin éxito las exenciones del Departamento de Seguridad Nacional.

En Sunland Park, en la frontera de Nuevo México con México, las cuadrillas este año detonaron explosivos en el monte Cristo Rey, un sitio de peregrinación coronado por un crucifijo de piedra caliza.

La CBP busca expropiar una franja de la montaña propiedad de la Iglesia católica para la construcción del muro. La Diócesis de Las Cruces pidió este mes a un juez que niegue la transferencia de tierras por considerarla un agravio a las libertades religiosas y a los fieles que buscan comulgar con Dios en el monte Cristo Rey.

En el oeste de Texas, el gobierno federal en febrero notificó a ganaderos en el Río Grande al este del Parque Nacional Big Bend su interés en sus tierras, que contienen pictografías y petroglifos, indicó Raymond Skiles, un guardabosques retirado del Parque Nacional Big Bend.

Hay pictografías, pinturas de figuras de chamanes y diversas cosas que nadie sabe cómo interpretar, comentó Skiles al describir los dibujos en las tierras de rancho de su familia.

Tras la reacción negativa de la comunidad, el mapa de la CBP mostró que los planes del muro de 30 pies fueron descartados en favor de tecnología de vigilancia, patrullajes y algunas barreras para vehículos. Un tramo en el parque nacional y el vecino Parque Estatal Big Bend Ranch dependería únicamente de tecnología.

La CBP afirma que reconoce la importancia de los recursos naturales y culturales y que trabaja para minimizar el impacto de la construcción, incluso dejando abiertas compuertas de drenaje en corredores de vida silvestre para el paso de animales. La agencia sostiene que los cruces fronterizos ilegales han dejado basura, han contaminado y han pisoteado hábitats sensibles.

La CBP también indica que 860 kilómetros (535 millas) de terreno fronterizo remoto y escabroso dependerán exclusivamente de tecnología de detección.

Muchas tribus preferirían eso a los muros.

Profanar sitios de nativos americanos es un delito grave

Las tribus a lo largo de la frontera están viviendo una profanación de sitios culturales y sagrados, declaró Burgueno, presidenta de la Kumeyaay Diegueño Land Conservancy, una organización en California que trabaja para proteger tierras kumeyaay. Indicó que ese es un gran ejemplo de que el gobierno federal no está cumpliendo las leyes federales.

Profanar un sitio sagrado de nativos americanos en tierras federales o tribales de Estados Unidos es un delito grave, castigado con prisión y multas. En 1992, el Servicio de Parques Nacionales incluyó la montaña Kuuchamaa, también llamada Pico Tecate, en el Registro Nacional de Lugares Históricos, lo que le otorgó una protección limitada. Señaló que “desechar o alterar el estado natural de la montaña sería sacrílego”.

Con 1.184 metros (3.885 pies) sobre el nivel del mar, Kuuchamaa también ha cautivado a personas no indígenas.

Sarah Livia Brightwood Szekely contó que su padre, Edmond Szekely, sintió la energía sanadora de la montaña cuando llegó a Tecate, México, como refugiado judío húngaro durante la Segunda Guerra Mundial, y fundó el reconocido centro de bienestar Rancho La Puerta, que ella dirige ahora.

Señaló que hay personas que tienen una relación profunda con la montaña.

Meza Calles encabeza caminatas en Rancho La Puerta para enseñar a los huéspedes sobre Kuuchamaa.

Tradicionalmente, los jóvenes pasaban 40 días en su base en una ceremonia de iniciación antes de convertirse en guerreros o chamanes, explicó. Los rituales actuales son más cortos. Personas que sufren por una muerte, deudas, divorcio u otra dificultad buscan la sanación de Kuuchamaa, añadió.

Meza Calles lamenta lo que está pasando con la montaña. Dice que los habitantes aceptan su destino, pero insiste en que la lucha no ha terminado.

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Lee reportó desde Santa Fe, Nuevo México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP