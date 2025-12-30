Líderes europeos debatirán esfuerzos de paz para Ucrania liderados por EEUU mientras sube la tensión

En esta imagen, distribuida por el servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada del ejército ucraniano, reclutas participan en ejercicios militares en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 29 de diciembre de 2025. (Andriy Andriyenko/Servicio de prensa de la 65ta Brigada Mecanizada del ejército de Ucrania vía AP) AP

Se espera que la reunión virtual europea reúna a líderes que asistieron a las conversaciones de Berlín a principios de mes, indicó el portavoz del gobierno polaco, Adam Szłapka, aunque la lista de participantes no estaba clara.

Es el primer encuentro de mandatarios europeos desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en su resort de Florida el domingo. Trump insistió en que Ucrania y Rusia están "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz, aunque reconoció que aún podrían existir obstáculos que impidan un acuerdo.

Al mismo tiempo, funcionarios rusos y ucranianos han intercambiado duras acusaciones sobre las afirmaciones de Moscú de que Ucrania intentó atacar la residencia del líder ruso en el noroeste del país con 91 aviones tripulados de largo alcance casi inmediatamente después de las conversaciones del domingo entre Trump y Zelenskyy.

Las afirmaciones y contraafirmaciones amenazaron con hacer descarrilar los esfuerzos de paz. “No me gusta. No es bueno”, dijo Trump el lunes después de que Putin lo informara por teléfono sobre el supuesto ataque.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, señaló el martes que el Kremlin “aún no ha proporcionado ninguna evidencia plausible” para respaldar sus acusaciones.

Moscú no lo hará porque “tal ataque no ocurrió”, escribió en X.

“Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas”, agregó haciendo referencia a las negativa de Moscú sobre su intención de atacar a Ucrania antes de lanzar su invasión el 24 de febrero de 2022.

Zelenskyy dijo el lunes que la acusación era “otra mentira” diseñada para sabotear los esfuerzos de paz.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió el martes que el supuesto ataque ucraniano “tiene como objetivo frustrar los esfuerzos del presidente Trump para promover una resolución pacífica” de la guerra.

Durante la guerra, ambos países han intercambiado acusaciones sobre ataques que no pueden ser verificadas de manera independiente debido a los combates.

Peskov no aclaró si Moscú presentará evidencias físicas del ataque, como restos de drones, afirmando que eso es competencia del ejército ruso. "No creo que sea necesario presentar ninguna evidencia aquí", manifestó.

La región rural de Novgorod alberga una de las residencias oficiales de la presidencia rusa, Dolgie Borody, cerca de la ciudad de Valdai, a unos 400 kilómetros (250 millas) al noroeste de Moscú. La zona ha sido utilizada como retiro vacacional de altos funcionarios del gobierno desde la era soviética.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que desde que Trump lanzó un impulso diplomático a principios de año para poner fin al conflicto, "el Kremlin ha buscado retrasar y prolongar las negociaciones de paz para continuar su guerra sin interrupciones, evitar que Estados Unidos imponga medidas destinadas a presionar a Rusia para que participe en negociaciones significativas, e incluso para obtener concesiones sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia".

Davies informó desde Leicester, Inglaterra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP