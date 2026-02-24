Líderes del Caribe se reúnen en cumbre mientras políticas de EEUU afectan la región

Se prevé que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúna con dirigentes caribeños el miércoles como parte de la cumbre regional de cuatro días.

La reunión se produce mientras la Comunidad del Caribe (CARICOM), un bloque comercial regional de 15 miembros, se queja de duras decisiones de política de Estados Unidos impuestas a la región en el último año. Entre ellas figuran que los países acepten deportados de terceros países, rechacen misiones médicas de Cuba, enfríen las relaciones con China y consideren permitir equipo militar de Estados Unidos. La CARICOM también ha protestado por la suspensión del trámite de visas de inmigrante de Estados Unidos para Dominica y Antigua y Barbuda, y por la presión para recortar los programas de pasaportes y ciudadanía por inversión.

Durante la ceremonia de apertura del martes, el primer ministro de Jamaica y presidente saliente de la CARICOM, Andrew Holness, señaló que los intereses geopolíticos cambiantes pueden poner en peligro la inviolabilidad de las fronteras en el Caribe.

“Cada miembro de la CARICOM tiene el derecho de decidir cuál es la mejor manera de defender su territorio y su dominio marítimo”, manifestó.

Estados Unidos también ha endurecido un embargo sobre Cuba, que ha aplicado medidas de ahorro de combustible después de que se detuvieran los embarques de petróleo desde Venezuela y México.

“Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y valentía”, expresó Holness. “Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y maestros han prestado servicio en toda nuestra región”.

Afirmó que los cubanos enfrentan “graves penurias económicas, escasez de energía y una creciente presión humanitaria”, y que el sufrimiento no beneficia a nadie.

“Debe quedar claro que una crisis prolongada en Cuba no permanecerá confinada a Cuba”, advirtió Holness. “Afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe”.

Señaló que Jamaica “se mantiene firmemente a favor de la democracia”, y que “la prosperidad sostenible requiere apertura a las ideas, a la empresa, a la inversión, a la voluntad del pueblo”.

“Jamaica apoya un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad”, agregó.

"Se trata de respeto mutuo"

El ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, dijo a The Associated Press el martes, antes de la cumbre, que no sabe si se abordarán temas específicos con Rubio, pero indicó que espera una discusión completa sobre la naturaleza de la relación con la potencia del norte.

“Se trata de respeto mutuo y de un orden basado en reglas”, afirmó. “Esas son algunas de las cosas que esperaríamos de la reunión, y también estamos disponibles para cualquier diálogo privado con el señor Rubio”.

Mark Kirton, profesor jubilado de relaciones internacionales que anteriormente trabajó en la Universidad de las Indias Occidentales, dijo que la cumbre es “crucial para la unidad caribeña… para hacerle saber al señor Rubio que estamos hablando con una sola voz”.

En una reunión reciente de naciones del Caribe oriental, Godwin Friday, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, dijo que la región necesita ceñirse a respuestas coordinadas sobre asuntos clave, como la seguridad y los deportados por Estados Unidos al Caribe.

“Se nos ha abordado respecto a eso. Se nos ha presentado un memorando de entendimiento para que lo revisemos”, comentó recientemente a la emisora local estatal NBC Radio. “La CARICOM y la Organización de Estados del Caribe Oriental se crearon con un propósito, y debemos usar eso de una manera que nos permita buscar enfoques comunes”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha dicho con qué funcionarios se reuniría Rubio el miércoles, pero señaló que tiene la intención de analizar formas de promover la seguridad y la estabilidad regionales, el comercio y el crecimiento económico en reuniones de grupo y bilaterales.

También se espera que los líderes caribeños hablen de otros temas, entre ellos la seguridad, las reparaciones, el cambio climático y el financiamiento, y una economía de mercado único.

Política de EEUU en el Caribe

La visita programada de Rubio se produce más de un mes después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a su entonces presidente, Nicolás Maduro, quien se declaró inocente de los cargos que le imputa Estados Unidos de trabajar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Estados Unidos también ha matado a por lo menos 151 personas desde septiembre en ataques militares contra lanchas supuestamente usadas para el tráfico de drogas. Muchas de las víctimas son de naciones del Caribe.

El ataque más reciente ocurrió el lunes, y mató a tres personas en el mar Caribe.

Estados Unidos no ha aportado pruebas de que las embarcaciones atacadas estén transportando drogas, y las familias de los fallecidos en el Caribe han denunciado los ataques.

También se espera que la situación de Cuba domine las conversaciones en la cumbre de CARICOM.

El lunes, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, dijo a AP que el embargo petrolero de Estados Unidos está impidiendo que la ayuda llegue a quienes aún sufren las secuelas del huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba a finales de octubre como tormenta de categoría 3.

Señaló que el bloqueo energético y la escasez de combustible afectan “a toda la cadena de logística que implica poder trabajar en este momento en Cuba, en cualquier parte del país”.

Coto informó desde San José, Costa Rica. La periodista de The Associated Press Andrea Rodríguez en La Habana contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

