Líderes cristianos piden proteger los derechos de feligreses luego de protesta durante una misa

Miembros de la comunidad y vecinos de personas detenidas por ICE protestan en una tienda Target, el lunes 19 de enero de 2026, en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Alrededor de 30 manifestantes ingresaron a la Iglesia Cities, en St. Paul, durante el servicio dominical, incluidos algunos que se dirigieron directamente al púlpito mientras otros gritaban consignas de "Fuera ICE" y "Renee Good", en referencia a una mujer que fue asesinada a disparos el pasado 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) durante una redada migratoria en Minneapolis.

Uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, es director de la oficina local del ICE. Una de las organizadoras de la protesta, la destacada activista local Nekima Levy Armstrong, dijo que también es reverenda ordenada.

La Convención Bautista de Minnesota-Wisconsin señaló en un comunicado que lo sucedido fue "un trauma inaceptable".

"Creo que debemos ser firmes en dos áreas: alentar a nuestras iglesias a brindar atención pastoral compasiva a estas familias (migrantes) y mantenernos firmes en la santidad de nuestras casas de culto", escribió Trey Turner, líder de la convención, a The Associated Press el lunes. La Iglesia Cities pertenece a la convención.

"La interferencia fue tan significativa que los servicios se vieron obligados a terminar prematuramente. Las imágenes de video capturadas por los propios manifestantes y otras personas muestran cómo gritaban insultos y acusaciones a jóvenes, niños y familias", añadió el comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el domingo el inicio de una investigación de derechos civiles.

El reciente aumento de operativos migratorios en Minnesota incluye a más de 2.000 agentes federales, que se han enfrentado a una red de activistas comunitarios y manifestantes. El gobierno del presidente Donald Trump y funcionarios de Minnesota han intercambiado acusaciones debido a las crecientes tensiones.

"Ninguna causa, política o de otro tipo, justifica la profanación de un espacio sagrado o la intimidación y el trauma infligido a las familias reunidas pacíficamente en la casa de Dios", dijo Kevin Ezell, presidente de la Junta de Misiones de América del Norte, en un comunicado. "Lo que ocurrió no fue una protesta; fue un acoso sin ley".

Ezell afirmó que su organización apoya plenamente a Jonathan Parnell, el pastor que oficiaba durante la misa que fue interrumpida. Parnell es un misionero del grupo de Ezell y trabaja para decenas de iglesias Bautistas del Sur en el área. La Iglesia Cities no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP.

Redadas migratorias dividen a los cristianos en EE.UU.

Votantes cristianos y líderes religiosos del país están divididos en torno a los dilemas morales y legales que plantea la inmigración, incluida la presencia de alrededor de 11 millones de personas que están en el país sin autorización legal y el aumento de cruces ilegales de fronteras y solicitudes de asilo durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Existen opiniones divergentes entre y dentro de las denominaciones cristianas sobre si el imperativo es cuidar del extranjero y el vecino o cumplir con las leyes y enfatizar la seguridad. En términos generales, las iglesias evangélicas blancas han apoyado una aplicación más estricta, mientras que la jerarquía católica ha hablado enérgicamente a favor de los derechos de los migrantes.

La Convención Bautista del Sur es la denominación protestante más grande en Estados Unidos y tiene una teología evangélica conservadora.

Miles Mullin, quien encabeza a la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, afirmó que los líderes religiosos pueden y a menudo han liderado protestas sobre temas sociales, pero exige que se trace una firme "línea roja" en cuanto a las acciones que impidan el culto.

"Esto es algo que simplemente no debería suceder en Estados Unidos", dijo Mullin. "Para los bautistas, nuestros servicios de adoración son sagrados".

Protecciones federales para templos

Muchos líderes religiosos expresaron consternación cuando la Casa Blanca anunció en enero pasado que las agencias federales de inmigración podrían realizar arrestos dentro de iglesias, escuelas y hospitales, poniendo fin a políticas más amplias que protegían espacios delicados.

Aunque no se han reportado redadas de inmigración durante servicios religiosos, algunas iglesias --incluidas las de las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, en Minnesota-- han colocado avisos en sus puertas diciendo que no se permite la entrada a agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza. Otras han reportado una disminución en la asistencia, particularmente durante el repunte de los operativos migratorios.

Tras la protesta en la Iglesia Cities, Harmeet Dhillon, asistente para derechos civiles en el Departamento de Justicia, publicó en redes sociales que hay "tolerancia cero para este tipo de comportamiento ilegal y no lo permitiremos".

Dhillon señaló en la red social X que su oficina ya investiga "posibles violaciones de la ley federal FACE", y calificó el incidente como "antiestadounidense e indignante".

Dicha ley de 1994 prohíbe la interferencia o intimidación de "cualquier persona por la fuerza, amenaza de fuerza u obstrucción física que ejerza o busque ejercer el derecho de la primera enmienda a la libertad religiosa en un lugar de culto".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a la protesta como despreciable, advirtiendo en redes sociales que "el presidente Trump no tolerará la intimidación y el acoso de los cristianos en sus lugares sagrados de culto".

Varios pastores hablaron sobre la necesidad de mejorar la seguridad en las iglesias ante el volátil entorno político actual.

El reverendo Joe Rigney, quien fue uno de los pastores fundadores de la Iglesia Cities en 2015 y trabajó allí hasta 2023, dijo que la seguridad habría sido su primera preocupación si un grupo hubiera interrumpido el servicio, especialmente después del tiroteo durante una misa escolar católica en Minneapolis a mediados del año pasado.

___

La periodista de Associated Press Holly Meyer en Nashville, Tennessee, contribuyó con este despacho.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP