Líderes cristianos en Líbano piden el cese de los combates

Soldados del ejército libanés llevan el ataúd del capitán Elie Khoury, quien murió el sábado en un ataque aéreo israelí durante su procesión fúnebre en Kfar Jarra, sur del Líbano, el lunes 8 de junio de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El ejército israelí emitió una advertencia de evacuación para la ciudad portuaria, incluido el barrio cristiano, que hasta ahora se había librado.

El comunicado fue emitido por los líderes cristianos George Iskandar, arzobispo metropolitano de Tiro de la Iglesia greco-católica melquita; Elias Kfoury, metropolitano greco-ortodoxo de Tiro, Sidón y Dependencias; y Charbel Abdullah, archeparca de la arqueparquía católica maronita de Tiro.

La advertencia del ejército de Israel llevó a cientos de personas a huir del distrito cristiano en la costa del Mediterráneo, mientras miembros de la Defensa Civil evacuaron a personas mayores hacia zonas más seguras, informó la Agencia Nacional de Noticias.

Autos cargados con colchones, equipaje y pertenencias del hogar se extendían por kilómetros de la autopista costera de Líbano, mientras los residentes huían de Tiro tras la más reciente advertencia israelí. El tráfico se paralizó mientras las familias metían en los vehículos todo lo que podían, se veían alfombras sobresaliendo de los techos, y los maleteros quedaban parcialmente abiertos para acomodar muebles y objetos personales.

“Después de las advertencias en Tiro, nos fuimos. Recogimos y nos fuimos”, expresó Ali Bahar, quien viajaba con su esposa y tres hijos en un auto cargado de pertenencias.

“¿Adónde se supone que vayamos? No hay adónde ir”, dijo Bahar. “Vamos a terminar en las calles. Nos dirigimos a Sidón”.

Cerca de allí, Hussein Darwish estaba sentado en medio del embotellamiento después echar al carro lo que pudo.

“Nos fuimos para estar tranquilos y a salvo”, comentó.

Un ataque aéreo israelí el martes en otro vecindario de Tiro mató a ocho personas e hirió a otras 32, según el Ministerio de Salud.

Los tres líderes cristianos instaron a la comunidad internacional y a los dirigentes libaneses a “tomar medidas inmediatas y serias para librar al casco antiguo de Tiro de la destrucción y de tragedias humanas”.

La advertencia israelí a Tiro se produjo después de que Israel e Irán intercambiaron fuego tras el ataque de Israel contra Hezbollah en Beirut el domingo, lo que desencadenó un aumento de las tensiones en Oriente Medio y temores de que el conflicto pudiera extenderse aún más.

En las últimas semanas, los ataques aéreos de Israel han causado una destrucción generalizada en Tiro, la cuarta ciudad más grande de Líbano.

Considerada una de las metrópolis más antiguas del mundo, Tiro cuenta con varios sitios arqueológicos, algunos de ellos sumergidos. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

“El casco antiguo no es nada más una zona residencial”, señaló el clero en su comunicado. “Es el corazón histórico y humano de Tiro, hogar de miles de civiles, incluidas familias, niños y personas mayores”.

Indicaron que el casco antiguo también alberga un rico patrimonio cultural, religioso y civilizatorio que se remonta a siglos atrás.

“Cualquier ataque o destrucción de este vecindario constituiría una catástrofe humanitaria y nacional con consecuencias irreversibles”, advirtieron.

Kfoury afirmó que el conflicto en curso no es solo una guerra contra Hezbollah.

“La guerra es contra todo Líbano, no solo contra un grupo en particular dentro de Líbano”, sostuvo.

“Están destruyendo Líbano. Punto”, manifestó Kfoury sobre la guerra en curso entre Israel y Hezbollah que estalló el 2 de marzo, cuando el grupo armado disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Irán comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero.

Agregó que los combates deben detenerse porque se trata de una “guerra destructiva”.

La semana pasada, Israel advirtió a los vecindarios cristianos de Tiro que había miembros de Hezbollah entre ellos. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron hacia esas zonas durante las últimas dos semanas, porque se habían librado del bombardeo aéreo a lo largo de la costa del Mediterráneo.

Tras la advertencia de la semana pasada, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro en un intento de impedir ataques israelíes allí y de mostrar que Hezbollah no tiene presencia armada en la zona.

El martes, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en X que, dado que el ejército advirtió hace días que miembros de Hezbollah estaban operando dentro del distrito cristiano, el ejército israelí “tendrá que actuar pronto contra sus actividades terroristas en el vecindario”.

Adraee indicó que cualquier edificio utilizado por Hezbollah con fines militares “podría ser objeto de ataque”.

El actual conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano ha matado a alrededor de 3.500 personas y desplazado a más de 1,2 millones.

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Bassem Mroue informó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP