Líderes de Canadá y Australia piden desescalada, pero coinciden: Irán no puede tener armas nucleares

El primer ministro canadiense Mark Carney (izq) y el primer ministro australiano Anthony Albanese en conferencia de prensa en Canberra, Australia, el 5 de marzo del 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) AP

Mark Carney, de Canadá, y su homólogo australiano, Anthony Albanese, hablaron sobre la guerra durante su reunión en la capital de Australia, Canberra.

La reunión se produjo después de que se informara que un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico y después de que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco.

“Queremos ver una desescalada más amplia de estas hostilidades con un grupo de países más amplio que solo los beligerantes directos involucrados”, declaró Carney en una conferencia de prensa con Albanese.

“Subrayamos que eso no puede lograrse a menos que estemos en una posición en la que se ponga fin a la capacidad de Irán de adquirir un arma nuclear, desarrollar un arma nuclear y exportar terrorismo. Así que ese proceso debe conducir a esos resultados”, agregó Carney.

Señaló que el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis países, que estaban “mostrando una enorme moderación”, debería involucrarse en el proceso de desescalada.

“El mundo quiere ver una desescalada y quiere ver que Irán deje de extender los destinos de sus ataques”, indicó Albanese.

“Estamos viendo que Estados del Golfo Pérsico, que no han estado involucrados, son atacados en todos los frentes, incluidos ataques también contra zonas civiles y turísticas. Pero también queremos ver que se alcancen los objetivos. Quiero que se elimine de una vez por todas la posibilidad de que Irán obtenga un arma nuclear”, manifestó Albanese.

Ante la pregunta de un reportero, Carney no pudo descartar que Canadá llegue a involucrarse alguna vez en el conflicto.

“Usted ha planteado un hipotético fundamental en un conflicto que puede extenderse de manera muy amplia”, respondió Carney.

“Así que nunca se puede descartar categóricamente la participación. Estaremos al lado de nuestros aliados cuando tenga sentido”, añadió.

Carney está en Australia en una visita de tres países centrada en el comercio, que comenzó en India la semana pasada. Habló ante el Parlamento australiano el jueves y volará a Japón el viernes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP