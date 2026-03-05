americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líderes anglicanos conservadores reestructuran el organismo religioso rompiendo con tradiciones

ABUYA, Nigeria (AP) — Los líderes anglicanos conservadores han reestructurado su organización, lo que señala una ruptura con las tradiciones de la histórica Comunión Anglicana, mientras buscan reorganizar el grupo eclesiástico de 400 años de antigüedad.

El arzobispo de Ruanda, el reverendo doctor Laurent Mbanda, presidente de la Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, izquierda, y su esposa Chantel Mbanda, salen de una ceremonia religiosa al margen de una reunión de la Comunión Anglicana en Abuya, Nigeria, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Olamikan Gbemiga)
El arzobispo de Ruanda, el reverendo doctor Laurent Mbanda, presidente de la Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, izquierda, y su esposa Chantel Mbanda, salen de una ceremonia religiosa al margen de una reunión de la Comunión Anglicana en Abuya, Nigeria, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Olamikan Gbemiga) AP

La Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, disolvió su Consejo de Primados de Gafcon y lo sustituyó por el Consejo Anglicano Global.

El nuevo consejo estará formado por primados, asesores y garantes integrados por obispos, clérigos y miembros laicos, cada uno con plenos derechos de voto, señaló en un comunicado el secretario general de la Gafcon, el reverendísimo Paul Donison.

El anuncio se produjo en una reunión de los líderes conservadores de la iglesia en Abuya, la capital de Nigeria, en la que se congregaron 436 delegados de 48 países, en representación de más de 180 diócesis de todo el mundo.

“Aunque el presidente del Consejo será un primado, no será primus inter pares (primero entre iguales)”, manifestó Donison. “Al considerar que los actuales Instrumentos de Comunión ya no satisfacen las necesidades de la mayoría de los anglicanos de todo el mundo, la Comunión Anglicana Global será dirigida por una estructura conciliar”.

Los líderes de la Gafcon se han opuesto a tendencias liberales como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de clérigos abiertamente LGBTQ+ en las iglesias anglicanas de Europa y Norteamérica, incluida la Iglesia Episcopal en Estados Unidos.

Las divisiones se han ampliado con tanta fuerza en las últimas décadas que algunas iglesias nacionales dejaron de participar en los encuentros de la Comunión Anglicana.

El arzobispo Laurent Mbanda, de Ruanda, elegido por unanimidad como presidente del nuevo Consejo Anglicano Global, declaró el jueves a Advent Cable Network Nigeria, el brazo de teleevangelismo de la Iglesia de Nigeria, que los líderes en las filas de la Gafcon deben “rechazar esos instrumentos que no nos han funcionado en el pasado”.

Uno de los instrumentos de liderazgo de la Iglesia Anglicana es la arzobispa de Canterbury, actualmente Sarah Mullally, la cabeza espiritual de la iglesia y la primera mujer en ese cargo. Mullally ha enfrentado oposición en su papel como líder de la iglesia.

El año pasado, Mbanda pidió una ruptura con la comunión histórica tal como está estructurada actualmente, al declarar que “la Comunión Anglicana será reorganizada”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter