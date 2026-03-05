Líderes anglicanos conservadores reestructuran el organismo religioso rompiendo con tradiciones

El arzobispo de Ruanda, el reverendo doctor Laurent Mbanda, presidente de la Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, izquierda, y su esposa Chantel Mbanda, salen de una ceremonia religiosa al margen de una reunión de la Comunión Anglicana en Abuya, Nigeria, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Olamikan Gbemiga) AP

La Conferencia Global del Futuro Anglicano, o Gafcon, disolvió su Consejo de Primados de Gafcon y lo sustituyó por el Consejo Anglicano Global.

El nuevo consejo estará formado por primados, asesores y garantes integrados por obispos, clérigos y miembros laicos, cada uno con plenos derechos de voto, señaló en un comunicado el secretario general de la Gafcon, el reverendísimo Paul Donison.

El anuncio se produjo en una reunión de los líderes conservadores de la iglesia en Abuya, la capital de Nigeria, en la que se congregaron 436 delegados de 48 países, en representación de más de 180 diócesis de todo el mundo.

“Aunque el presidente del Consejo será un primado, no será primus inter pares (primero entre iguales)”, manifestó Donison. “Al considerar que los actuales Instrumentos de Comunión ya no satisfacen las necesidades de la mayoría de los anglicanos de todo el mundo, la Comunión Anglicana Global será dirigida por una estructura conciliar”.

Los líderes de la Gafcon se han opuesto a tendencias liberales como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de clérigos abiertamente LGBTQ+ en las iglesias anglicanas de Europa y Norteamérica, incluida la Iglesia Episcopal en Estados Unidos.

Las divisiones se han ampliado con tanta fuerza en las últimas décadas que algunas iglesias nacionales dejaron de participar en los encuentros de la Comunión Anglicana.

El arzobispo Laurent Mbanda, de Ruanda, elegido por unanimidad como presidente del nuevo Consejo Anglicano Global, declaró el jueves a Advent Cable Network Nigeria, el brazo de teleevangelismo de la Iglesia de Nigeria, que los líderes en las filas de la Gafcon deben “rechazar esos instrumentos que no nos han funcionado en el pasado”.

Uno de los instrumentos de liderazgo de la Iglesia Anglicana es la arzobispa de Canterbury, actualmente Sarah Mullally, la cabeza espiritual de la iglesia y la primera mujer en ese cargo. Mullally ha enfrentado oposición en su papel como líder de la iglesia.

El año pasado, Mbanda pidió una ruptura con la comunión histórica tal como está estructurada actualmente, al declarar que “la Comunión Anglicana será reorganizada”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP