Líder sirio dice que Israel lucha contra “fantasmas” tras la guerra en Gaza

DOHA, Qatar (AP) — El presidente interino de Siria acusó el sábado a Israel de luchar contra “fantasmas” y de buscar enemigos tras la guerra en Gaza.

ARCHIVO – El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, en una conferencia de prensa en Ankara, Turquía, el 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo)
El presidente Ahmad al-Sharaa afirmó en una conferencia internacional que, desde que asumió el poder hace un año, ha enviado “mensajes positivos sobre la paz y la estabilidad regional”.

Señaló que Israel ha rechazado sus propuestas, “extrapolando” su conflicto con los combatientes de Hamás y justificando lo que él calificó como una agresión en nombre de la seguridad. Prometió que Siria no se comportaría de esa manera.

“No estamos interesados en ser un país que exporta conflictos, ni siquiera a Israel”, expresó en el Foro de Doha.

Al-Sharaa, que alguna vez fue detenido por Estados Unidos por unirse a Al Qaeda en Irak, instó a Israel a retirar sus fuerzas de su país y a comprometerse nuevamente con un acuerdo de tregua de 1974. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a Tel Aviv y expresó su esperanza en que se pueda alcanzar una fórmula que satisfaga demandas de seguridad “razonables”.

“Actualmente hay negociaciones, y Estados Unidos participa y está comprometido en esas negociaciones”, manifestó.

Desde la caída del expresidente sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, Israel ha ocupado una porción del sur de Siria que anteriormente era una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU según un acuerdo de separación de 1974.

Israel dice que se apoderó de la zona desmilitarizada de 400 kilómetros cuadrados (155 millas cuadradas) en el sur de Siria como una medida preventiva para evitar que los combatientes se trasladaran al área después de que rebeldes islamistas derrocaran a Assad.

Las tropas israelíes han llevado a cabo regularmente operaciones en aldeas y pueblos dentro y fuera de la zona, que han incluido redadas para capturar a personas que, según dicen, son presuntos combatientes. Al menos 13 personas murieron en una operación israelí contra estos sospechosos el mes pasado.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump dijo que estaba satisfecho con el desempeño de al-Sharaa y exhortó a Israel a no “interferir” en los asuntos de Siria.

“Es muy importante que Israel mantenga un diálogo sólido y verdadero con Siria, y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Israel también ha lanzado cientos de ataques aéreos en sitios militares sirios y ha presionado por la creación de una zona desmilitarizada al sur de Damasco.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

