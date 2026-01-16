Líder religioso de Irán y fieles piden la ejecución de manifestantes, una línea roja para Trump

ARCHIVO - El clérigo iraní Ahmad Jatami pronuncia un sermón durante la oración del viernes en Teherán, Irán, el 5 de enero de 2018. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, archivo) AP

El sermón de Ahmad Jatami, transmitido por la radio estatal, provocó cánticos entre los asistentes al rezo, incluyendo: “¡Los hipócritas armados deben ser ejecutados!”. Las ejecuciones, así como el asesinato de manifestantes pacíficos, eran dos de las líneas rojas establecidas por Trump para una posible acción militar en el país por las protestas.

Las declaraciones de Jatami supusieron también el primer recuento a nivel nacional de los daños causados durante las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la maltrecha situación económica del país y pronto se convirtieron en un desafío directo a la teocracia gobernante.

Irán cortó el acceso a internet el 8 de enero e intensificó una sangrienta represión contra toda disidencia, que según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, causó al menos 2.677 muertes. The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente la cifra de fallecidos e Irán no ofreció un conteo oficial.

Jatami, que fue nombrado por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y forma parte tanto de la Asamblea de Expertos como del Consejo de Guardianes del país, describió a los manifestantes en ocasiones como los “mayordomos” del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y como “soldados de Trump”. Insistió en que sus planes “habían imaginado la desintegración del país”.

“Deberían esperar una dura venganza por parte del sistema”, indicó Khatami con respecto a Netanyahu y Trump. “Los estadounidenses y los sionistas no deberían esperar la paz”.

Jatami también proporcionó las primeras estadísticas generales sobre los daños de las protestas y afirmó que 350 mezquitas, 126 salas de oración y otros 20 lugares sagrados habían sufrido daños. Otras 80 casas de líderes de la oración de los viernes —una posición importante dentro de la teocracia iraní— también registraron daños, un posible indicio de la ira de los manifestante contra cualquier símbolo del gobierno del país.

Según Jatami, 400 hospitales, 106 ambulancias, 71 vehículos del departamento de bomberos y otros 50 de emergencias sufrieron daños, lo que muestra la magnitud de las protestas.

“Quieren que se alejen de la religión”, aseveró Jatami. “Planearon estos crímenes desde hace mucho tiempo”.

Jatami, como clérigo que ostenta cargos públicos, tendría acceso a esos datos de las autoridades y su mención en el rezo del viernes probablemente significa que el gobierno quería que se comunicase esa información sin tener que dirigirse formalmente a la población. También hizo un llamado para arrestar a "individuos que apoyen a los alborotadores de cualquier manera".

