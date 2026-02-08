americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa liberado tras ocho meses en prisión

CARACAS, Venezuela (AP) — El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado el domingo después de más de ocho meses en prisión, anunció él mismo en un video publicado en redes sociales.

ARCHIVO - El diputado opositor Juan Pablo Guanipa exhibe un cartel que denuncia que más de 1 millón de residentes de Zulia comen solo una vez al día, durante una intervención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, 13 de diciembre de 2016. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)
ARCHIVO - El diputado opositor Juan Pablo Guanipa exhibe un cartel que denuncia que más de 1 millón de residentes de Zulia comen solo una vez al día, durante una intervención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, 13 de diciembre de 2016. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) AP

Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la destacada opositora María Corina Machado, estuvo detenido en una instalación en la capital, Caracas.

“Hoy estamos saliendo en libertad”, dijo Guanipa en un video publicado en X. “Mucho que hablar acerca del presente y futuro de Venezuela siempre con la verdad por delante”.

Fue detenido a finales de mayo de 2025 y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto “grupo terrorista” que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

“Hoy Juan Pablo Guanipa es un preso de conciencia del régimen”, dijo Tomás Guanipa tras el arresto, quien agregó que su hermano tenía derecho a defender sus ideas.

La liberación de Juan Pablo Guanipa se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a todas las personas cuyas detenciones, hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas.

Rodríguez asumió como mandataria interina después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el mes pasado.

El gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de las organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos—, pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter