Líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa liberado tras ocho meses en prisión

ARCHIVO - El diputado opositor Juan Pablo Guanipa exhibe un cartel que denuncia que más de 1 millón de residentes de Zulia comen solo una vez al día, durante una intervención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, 13 de diciembre de 2016. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) AP

Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la destacada opositora María Corina Machado, estuvo detenido en una instalación en la capital, Caracas.

“Hoy estamos saliendo en libertad”, dijo Guanipa en un video publicado en X. “Mucho que hablar acerca del presente y futuro de Venezuela siempre con la verdad por delante”.

Fue detenido a finales de mayo de 2025 y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto “grupo terrorista” que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

“Hoy Juan Pablo Guanipa es un preso de conciencia del régimen”, dijo Tomás Guanipa tras el arresto, quien agregó que su hermano tenía derecho a defender sus ideas.

La liberación de Juan Pablo Guanipa se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a todas las personas cuyas detenciones, hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas.

El gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número significativo de prisioneros —una demanda central de la oposición del país y de las organizaciones de derechos humanos con el respaldo de Estados Unidos—, pero las familias y los observadores de derechos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP