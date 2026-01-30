americateve

Líder de Níger acusa a Francia, Benín y Costa de Marfil de ataque en aeropuerto

DAKAR, Senegal (AP) — El líder militar de Níger acusó a los presidentes de Francia, Benín y Costa de Marfil de apoyar a grupos armados que atacaron una base de la fuerza aérea en la capital y causaron cuatro heridos y daños en un avión.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video distribuido por ORTN, el general Abdourahmane Tchiani ofrece un discurso, el 28 de julio de 2023, en Niamey, Níger. (ORTN vía AP, archivo)
Las fuerzas locales respondieron rápidamente al asalto a primera hora del jueves, mataron a 20 de los atacantes y arrestaron a otros 11, según reportó la televisión estatal.

"Recordamos a los patrocinadores de esos mercenarios, que son Emmanuel Macron (presidente de Francia), Patrice Talon (presidente de Benín) y Alassane Ouattara (presidente de Costa de Marfil), que los hemos escuchado ladrar lo suficiente, y ahora deben estar preparados para escucharnos rugir", dijo el líder de la junta militar, el general Abdourahamane Tchiani, en la televisora estatal el jueves por la noche.

El militar no ofreció evidencia alguna para respaldar su acusación.

Videos que parecían ser del lugar del ataque mostraban fuertes explosiones y un cielo resplandeciente tras las explosiones que comenzaron alrededor de la medianoche y duraron unas dos horas, en la zona del Aeropuerto Internacional Diori Hamani en Niamey, la capital del país de África Occidental.

El aeropuerto de Niamey es un centro estratégico que alberga bases militares, la sede de la Fuerza Conjunta Níger-Burkina Faso-Mali y un gran depósito de uranio que está en el centro de una disputa con la empresa nuclear francesa Orano.

La aerolínea Air Côte d’Ivoire indicó que una de sus aeronaves, estacionada en la pista del aeropuerto de Niamey, fue alcanzada durante el tiroteo, lo que le provocó daños en el fuselaje y el ala derecha.

La televisora estatal nigerina dijo que uno de los asaltantes muertos era ciudadano francés, mientras las imágenes mostraban varios cuerpos ensangrentados en el piso. No ofreció ninguna prueba.

Ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad por el asalto.

Níger ha tratado de contener la letal violencia yihadista que afecta a parte de la región del Sahel. Sus vecinos Burkina Faso y Mali también están gobernados por juntas militares.

En 2025, insurgentes respaldados por Al Qaeda y el grupo extremista Estado Islámico intensificaron sus campañas en el Sahel, amenazando aún más la estabilidad de la frágil región y de Níger, que era el principal aliado de seguridad de Occidente en la zona hasta el golpe de Estado militar de 2023.

Desde su llegada al poder, la junta militar de Níger —como ocurrió con Mali y Burkina Faso— ha cortado lazos con Francia y otras potencias occidentales y han recurrido a Rusia en busca de apoyo militar para combatir las insurgencias.

Las juntas suelen acusar a los presidentes de Benín y Costa de Marfil, dos países de África Occidental con una estrecha relación con Francia, de actuar como representantes de París.

La sofisticación y audacia del ataque al aeropuerto en Níger, así como el posible uso de drones, sugieren que los asaltantes podrían haber tenido ayuda interna, dijo Ulf Laessing, jefe del programa Sahel en la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

Laessing indicó el viernes que los exitosos ataques previos en otras partes de la región parecen haber aumentado la confianza de los grupos, lo que les ha llevado a atacar objetivos más importantes y de mayor relevancia estratégica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

