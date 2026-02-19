americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líder de la resistencia en Myanmar se entrega al Ejército tras choques con fuerza rival

BANGKOK (AP) — Un destacado líder de un grupo de resistencia independiente en Myanmar, que fue atacado por rivales leales a la principal fuerza opositora, se entregó a las autoridades militares del país, informó el jueves la prensa estatal.

ARCHIVO - En esta imagen sin fecha, proporcionada por el equipo de información de Tatmadaw True News el jueves 18 de febrero de 2025, aparece Bo Nagar entregando un rifle a un oficial del ejército en una base militar en la región de Sagaing, en Myanmar. (Equipo de información de Tatmadaw True News vía AP, Archivo)
ARCHIVO - En esta imagen sin fecha, proporcionada por el equipo de información de Tatmadaw True News el jueves 18 de febrero de 2025, aparece Bo Nagar entregando un rifle a un oficial del ejército en una base militar en la región de Sagaing, en Myanmar. (Equipo de información de Tatmadaw True News vía AP, Archivo) AP

La rendición de Bo Nagar, un líder del Ejército Revolucionario Nacional de Birmania, o ERNB, en la región centro-norte de Sagaing, fue un dramático recordatorio de las fracturas dentro del movimiento de resistencia armada, que ha provocado choques esporádicos por el control del territorio y disputas administrativas.

Sagaing ha sido un bastión de la resistencia armada desde que el ejército le arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora inmersas en una guerra civil.

En el reporte publicado el jueves en el periódico estatal Myanma Alinn se indica que Bo Nagar, también conocido como Naing Lin, y familiares se comunicaron el miércoles por la tarde con el campamento militar del municipio de Pale, en la región de Sagaing, para “volver al marco legal”. Los medios estatales mostraron fotos del líder de la resistencia junto con varias armas que entregó.

Varios reportes detallados en medios independientes de Myanmar señalaron el miércoles que Bo Nagar y varios de sus familiares fueron trasladados por aire en helicópteros del ejército desde su bastión en el centro de Sagaing.

En el reporte del periódico se indica que otros simpatizantes de la resistencia que se entreguen “serán recibidos y aceptados, se les brindará la asistencia y el apoyo necesarios, y recompensas en efectivo por cualquier arma y munición”.

La huida de Bo Nagar se produjo después de que su grupo fuera atacado por unidades de la Fuerza de Defensa del Pueblo, o FDP, que están bajo el mando nominal del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra. El GUN fue establecido por legisladores electos que fueron derrocados en 2021 cuando el ejército tomó el poder.

Desde el año pasado había tensión entre la fuerza de Bo Nagar y las unidades locales de la FDP por acusaciones de que combatientes del ERNB obtenían dinero por medio de extorsiones en puestos de control en carreteras.

Según se informó, esas tensiones llegaron a un punto crítico la semana pasada cuando, según admitió el propio ERNB, el grupo mató a tiros a un combatiente de la FDP en una disputa por un arma. La FDP tomó represalias el martes al asaltar posiciones ocupadas por el ERNB.

En un comunicado emitido el miércoles por el GUN se afirma que el conflicto surgió después de que miembros del ERNB se negaran a cooperar con una investigación sobre presuntos delitos, incluido el asesinato de integrantes de la FDP y violencia sexual. También indicó que unos 150 miembros del ERNB se habían entregado para servir con la FDP.

Nay Phone Latt, portavoz del GUN, declaró el jueves a The Associated Press que el GUN intentó actuar para abordar los presuntos delitos cometidos por algunos miembros del ERNB, pero que Bo Nagar, de quien afirmó que parecía estar en contacto constante con el ejército, fue sacado del lugar por un helicóptero militar.

“Hemos recibido reportes de violación de menores y otros delitos cometidos por algunos miembros del ERNB, incluido Bo Nagar”, afirmó Nay Phone Latt.

No fue posible contactar a Bo Nagar para solicitar comentarios debido a que quedó bajo custodia del ejército.

En las primeras etapas de la lucha armada, Bo Nagar ganó notoriedad rápidamente como uno de los líderes clave de la resistencia tras encabezar inicialmente un grupo guerrillero formado a nivel local, el Myanmar Royal Dragon Army, que había estado alineado con el GUN y se convirtió en un objetivo importante para el ejército de Myanmar. Reconstituyó su grupo como ERNB en septiembre de 2023, aflojando sus vínculos con las fuerzas de la FDP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter