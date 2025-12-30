Líder de la Premier, Arsenal, golea 4-1 a Aston Villa y le lleva cinco puntos de ventaja al City

Compartir en:









Martin Zubimendi, del Arsenal, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de la Liga Premieringlesa entre el Arsenal y el Aston Villa en Londres, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP photo/Alastair Grant) AP

El cuarto gol, anotado por el suplente Gabriel Jesus un minuto después de entrar, destacó la profundidad del banquillo del Arsenal esta temporada y el entrenador Mikel Arteta chocó las manos con júbilo con sus asistentes al final del partido.

La victoria colocó al Arsenal cinco puntos por delante del Manchester City, que juega en Sunderland el Día de Año Nuevo, y seis puntos por delante del Villa, que ocupa el tercer lugar.

En otros lugares, el Chelsea empató 2-2 en casa contra el Bournemouth; el Newcastle ganó 3-1 al modesto Burnley; y el Manchester United empató 1-1 en casa contra el colista Wolverhampton.

El West Ham, que está teniendo dificultades, empató 2-2 con el visitante Brighton y el Everton ganó 2-0 en Nottingham Forest.

