Líder de Irán llama "criminal" a Trump por apoyar protestas y culpa a manifestantes de violencia

En un discurso transmitido por la televisión estatal, Jamenei dijo que las protestas habían dejado "varios miles" de muertos, la primera declaración de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas de la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre y llevó a una sangrienta represión.

"En esta revuelta, el presidente de Estados Unidos hizo comentarios en persona, alentó a personas sediciosas a seguir adelante y dijo: 'Los apoyamos, los apoyamos militarmente'", afirmó Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado. Reiteró la acusación de que Estados Unidos busca dominar los recursos económicos y políticos de Irán.

"Consideramos al presidente de Estados Unidos un criminal, debido a las bajas y daños, debido a las acusaciones contra la nación iraní", expresó. Describió a los manifestantes como "soldados rasos" de Estados Unidos y dijo que habían destruido mezquitas y centros educativos.

Sus comentarios llegan un día después que Trump adoptara un tono conciliador, diciendo que "Irán canceló la ejecución de más de 800 personas" y agregando que "respeto mucho el hecho de que lo cancelaron". No aclaró con quién habló en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones planeadas. Sus comentarios fueron una señal de que podría estar alejándose de un ataque militar.

La agencia oficial de noticias IRNA reportó que el fiscal general de Teherán, Alí Salehi, refiriéndose a los comentarios de Trump sobre la cancelación de la sentencia de muerte de 800 manifestantes, dijo: "Trump siempre hace declaraciones inútiles e irrelevantes. Nuestra actitud es severa, preventiva y rápida". No dio más detalles.

En los últimos días, Trump había dicho a los iraníes que protestaban que "la ayuda está en camino" y que su gobierno "actuará en consecuencia" si continuaba la matanza de manifestantes o si las autoridades iraníes ejecutaban a los manifestantes detenidos.

En su discurso, Jamenei afirmó que los alborotadores estaban armados con munición real importada del extranjero, sin nombrar a ningún país.

"No planeamos llevar al país hacia la guerra. Pero no liberamos a los delincuentes nacionales, peor que los delincuentes nacionales, hay delincuentes internacionales. Tampoco los dejamos solos", dijo, y urgió a las autoridades a dar seguimiento a los casos.

Una calma inquietante

Irán ha vuelto a una calma inquietante tras la dura represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán. La represión ha dejado al menos 3.095 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, superando la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recordando el caos que rodeó la revolución de 1979.

La agencia ha sido precisa a lo largo de los años de protestas, confiando en una red de activistas dentro de Irán que confirma todas las muertes reportadas. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas.

Las autoridades iraníes han acusado repetidamente a Estados Unidos e Israel de fomentar disturbios en el país. El viernes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos e Israel de entrometerse en los disturbios.

Reportan breve restauración de acceso limitado a internet

No ha habido señales de protestas durante días en Teherán, donde las compras y la vida en las calles han vuelto a una normalidad aparente, y los medios estatales iraníes no han reportado sobre nuevos disturbios.

Durante las protestas, las autoridades bloquearon todo acceso a internet el 8 de enero. El sábado, los mensajes de texto y servicios de internet muy limitados comenzaron a funcionar brevemente de nuevo en partes de Irán, según testigos.

Los mensajes de texto de teléfonos móviles comenzaron a operar durante la noche, y los usuarios pudieron acceder a sitios web locales a través de un servicio de internet local. Algunos también informaron acceso limitado a servicios de internet internacionales mediante el uso de una red privada virtual, o VPN.

De momento se desconoce el alcance del acceso y lo que está detrás de él. Es posible que las autoridades estén activando algunos sistemas para el inicio de la semana laboral iraní, ya que el corte ha afectado a las empresas, particularmente a los bancos en el país que intentan manejar transacciones.

El servicio de monitoreo de tráfico de internet Cloudflare y el grupo de defensa del acceso a internet NetBlocks reportaron aumentos muy leves en la conectividad el sábado por la mañana, y la agencia de noticias semioficial Mehr de Irán también informó sobre acceso limitado a internet. No ofreció una explicación.

No se registran nuevas protestas pese a llamado de príncipe heredero exiliado

Un llamado del príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, para que los manifestantes salieran a las calles nuevamente desde el sábado hasta el lunes no parece haber sido atendido para la tarde del sábado.

Pahlavi, cuyo padre fue derrocado por la Revolución Islámica de Irán de 1979, cuenta con el apoyo de monárquicos acérrimos en la diáspora, pero ha batallado para obtener más respaldo dentro de Irán. Sin embargo, eso no le ha impedido presentarse a sí mismo como el líder transicional de Irán si el gobierno llega a caer.

