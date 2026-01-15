Líder del Partido Conservador del Reino Unido destituye a su rival tras supuesto plan de deserción

Kemi Badenoch, derecha, sonríe con Robert Jenrick antes de ser anunciada como nueva líder del Partido Conservador tras la votación de sus miembros en el número 8 de Northumberland Avenue, en el centro de Londres, el 3 de noviembre de 2024. (Stefan Rousseau/PA vía AP) AP

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo en un video y comunicado en X que despidió al portavoz de justicia del partido, Robert Jenrick, debido a "evidencias irrefutables de que estaba conspirando en secreto para desertar" de una manera que estaba "diseñada para ser lo más dañina posible" para el partido. Badenoch también expulsó a Jenrick de las filas del partido en el Parlamento y suspendió su membresía en el partido.

“La población británica está cansada del psicodrama político y yo también”, afirmó. “Vieron demasiado de eso en el gobierno anterior, están viendo demasiado de eso en este gobierno. No repetiré esos errores”.

Aunque Badenoch no especificó a qué partido planeaba cambiarse Jenrick, Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform UK, dijo que “por supuesto” había tenido conversaciones con él.

En los últimos 12 meses, los conservadores han sufrido una serie de deserciones hacia Reform UK, incluidos algunos exministros del gabinete.

Farage indicó, en una rueda de prensa en Edimburgo, la capital escocesa, que coincidió con la declaración de Badenoch que, “con la mano en el corazón”, no estaba a punto de presentar a Jenrick como el último conservador en desertar a Reform, un partido emergente y antiinmigración.

Los conservadores están luchando no sólo contra el gobierno laborista a su izquierda, sino también contra Reform UK a la derecha.

Reform, que apenas tiene un puñado de legisladores en la Cámara de los Comunes, está previsto que logre un avance importante en una serie de elecciones este mayo, incluidas las del Parlamento escocés y galés, a expensas tanto de los conservadores como de los laboristas.

Jenrick, quien continuó atrayendo especulaciones sobre ambiciones de liderazgo a pesar de ser derrotado en 2024, ha parecido más abierto que Badenoch a la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre los conservadores y Reform para unir a la derecha de cara a las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029.

Jenrick aún no ha respondido a la noticia de su despido.

El primer ministro laborista Keir Starmer, cuyas calificaciones de favorabilidad han caído drásticamente desde las elecciones generales tras una serie de errores, cuestionó por qué Badenoch tardó “tanto” en despedir a Jenrick dado toda la especulación de que estaba buscando desafiarla o desertar a Reform.

Badenoch, defensora de un estado pequeño y bajos impuestos, ha desplazado a los conservadores hacia la derecha, anunciando políticas similares a las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida una promesa de deportar a 150.000 inmigrantes no autorizados al año.

Sus pobres calificaciones en las encuestas y su desempeño mediocre en el Parlamento habían generado especulaciones de que podría ser destituida mucho antes de las próximas elecciones.

Sin embargo, ha estado causando una mejor impresión en el Parlamento en las últimas semanas, particularmente durante su interrogatorio semanal a Starmer, de una manera que parece haber consolidado su posición como líder.

El partido no es ajeno a la agitación, habiendo pasado por seis líderes en el transcurso de 10 años, cinco de ellos sirviendo como primer ministro. La ira generalizada por la forma en que los conservadores estaban gobernando el Reino Unido llevó a su derrota en las elecciones generales de julio de 2024, cuando perdieron alrededor de dos tercios de sus legisladores, su peor desempeño desde que el partido moderno fue creado hace casi 200 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP