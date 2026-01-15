americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líder del Partido Conservador del Reino Unido destituye a su rival tras supuesto plan de deserción

LONDRES (AP) — El Partido Conservador del Reino Unido, que gobernó el país desde 2010 hasta que sufrió su peor derrota electoral hace dos años, se sumió en una nueva agitación el jueves luego que su líder despidió al hombre que muchos consideran su mayor rival por aparentemente planear desertar del partido.

Kemi Badenoch, derecha, sonríe con Robert Jenrick antes de ser anunciada como nueva líder del Partido Conservador tras la votación de sus miembros en el número 8 de Northumberland Avenue, en el centro de Londres, el 3 de noviembre de 2024. (Stefan Rousseau/PA vía AP)
Kemi Badenoch, derecha, sonríe con Robert Jenrick antes de ser anunciada como nueva líder del Partido Conservador tras la votación de sus miembros en el número 8 de Northumberland Avenue, en el centro de Londres, el 3 de noviembre de 2024. (Stefan Rousseau/PA vía AP) AP

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo en un video y comunicado en X que despidió al portavoz de justicia del partido, Robert Jenrick, debido a "evidencias irrefutables de que estaba conspirando en secreto para desertar" de una manera que estaba "diseñada para ser lo más dañina posible" para el partido. Badenoch también expulsó a Jenrick de las filas del partido en el Parlamento y suspendió su membresía en el partido.

“La población británica está cansada del psicodrama político y yo también”, afirmó. “Vieron demasiado de eso en el gobierno anterior, están viendo demasiado de eso en este gobierno. No repetiré esos errores”.

Aunque Badenoch no especificó a qué partido planeaba cambiarse Jenrick, Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform UK, dijo que “por supuesto” había tenido conversaciones con él.

En los últimos 12 meses, los conservadores han sufrido una serie de deserciones hacia Reform UK, incluidos algunos exministros del gabinete.

Farage indicó, en una rueda de prensa en Edimburgo, la capital escocesa, que coincidió con la declaración de Badenoch que, “con la mano en el corazón”, no estaba a punto de presentar a Jenrick como el último conservador en desertar a Reform, un partido emergente y antiinmigración.

“Le llamaré esta tarde”, expresó. “Incluso podría invitarle a una pinta, nunca se sabe”.

Los conservadores están luchando no sólo contra el gobierno laborista a su izquierda, sino también contra Reform UK a la derecha.

Reform, que apenas tiene un puñado de legisladores en la Cámara de los Comunes, está previsto que logre un avance importante en una serie de elecciones este mayo, incluidas las del Parlamento escocés y galés, a expensas tanto de los conservadores como de los laboristas.

Jenrick, quien continuó atrayendo especulaciones sobre ambiciones de liderazgo a pesar de ser derrotado en 2024, ha parecido más abierto que Badenoch a la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre los conservadores y Reform para unir a la derecha de cara a las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029.

Jenrick aún no ha respondido a la noticia de su despido.

El primer ministro laborista Keir Starmer, cuyas calificaciones de favorabilidad han caído drásticamente desde las elecciones generales tras una serie de errores, cuestionó por qué Badenoch tardó “tanto” en despedir a Jenrick dado toda la especulación de que estaba buscando desafiarla o desertar a Reform.

Badenoch, defensora de un estado pequeño y bajos impuestos, ha desplazado a los conservadores hacia la derecha, anunciando políticas similares a las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida una promesa de deportar a 150.000 inmigrantes no autorizados al año.

Sus pobres calificaciones en las encuestas y su desempeño mediocre en el Parlamento habían generado especulaciones de que podría ser destituida mucho antes de las próximas elecciones.

Sin embargo, ha estado causando una mejor impresión en el Parlamento en las últimas semanas, particularmente durante su interrogatorio semanal a Starmer, de una manera que parece haber consolidado su posición como líder.

El partido no es ajeno a la agitación, habiendo pasado por seis líderes en el transcurso de 10 años, cinco de ellos sirviendo como primer ministro. La ira generalizada por la forma en que los conservadores estaban gobernando el Reino Unido llevó a su derrota en las elecciones generales de julio de 2024, cuando perdieron alrededor de dos tercios de sus legisladores, su peor desempeño desde que el partido moderno fue creado hace casi 200 años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter