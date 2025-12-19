Líder católico de Tierra Santa visita Gaza, es recibido por niños con gorros de Santa y kufiyas

Compartir en:









Edificios destruidos en Nuseirat, Franja de Gaza, el 19 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana) AP

El cardenal Pierbattista Pizzaballa fue recibido por niños con gorros de Santa Claus y keffiyeh —el pañuelo a cuadros que es un símbolo global del nacionalismo palestino— en el patio del complejo de la iglesia, que estaba alegremente decorado con luces centelleantes y adornos navideños.

"Yo sé que la situación es difícil, pero veo con los niños, la escuela, las actividades, una pequeña luz de esperanza", declaró en inglés a varias docenas de personas reunidas para la festividad. "Ustedes han sido un testimonio maravilloso, no solo de resiliencia, sino de fe y esperanza para muchas personas, no solo en Gaza, sino en muchas otras partes del mundo".

Indicó que la comunidad cristiana aspira a ser un "punto de referencia estable y sólido en este mar de destrucción" mientras la reconstrucción comienza lentamente. El complejo de la Sagrada Familia fue alcanzado por fragmentos de un proyectil israelí en julio, matando a tres personas en lo que Israel entonces lamentó llamándolo un accidente.

"No podemos olvidar lo que sucedió. Y nunca lo olvidaremos. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante", señaló Pizzaballa, el Patriarca Latino de Jerusalén. "Necesitamos curar, sanar nuestros corazones".

Pizzaballa y otros clérigos también rezaron junto al árbol de Navidad y las escenas del Nacimiento dentro de la iglesia, cuyo pastor aseguró que las actividades navideñas están en pleno apogeo a pesar de los desafíos, incluyendo el desplazamiento, los precios exorbitantes de los alimentos y el suministro intermitente de electricidad.

En sus mensajes diarios de YouTube, el reverendo Gabriel Romanelli lamentó el jueves el clima frío —una mínima de siete grados Celsius (45 grados Fahrenheit). Pero dijo que los 160 niños de la escuela estaban ensayando sus programas navideños y planeando una escena del Nacimiento con disfraces tradicionales de ángeles y pastores.

El Patriarcado Latino de Jerusalén sostuvo que Pizzaballa planeaba celebrar la misa dominical en la parroquia, como también lo hizo durante la guerra en la temporada navideña.