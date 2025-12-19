americateve

Líder católico de Tierra Santa visita Gaza, es recibido por niños con gorros de Santa y kufiyas

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza (AP) — El principal líder católico en Tierra Santa visitó la única iglesia católica de la Franja de Gaza el viernes para compartir un mensaje de esperanza navideña y apoyo, mientras las condiciones en el territorio devastado por la guerra mejoran lentamente y el alto al fuego entre Israel y Hamás se mantiene en su tercer mes.

Edificios destruidos en Nuseirat, Franja de Gaza, el 19 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)
Edificios destruidos en Nuseirat, Franja de Gaza, el 19 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)

El cardenal Pierbattista Pizzaballa fue recibido por niños con gorros de Santa Claus y keffiyeh —el pañuelo a cuadros que es un símbolo global del nacionalismo palestino— en el patio del complejo de la iglesia, que estaba alegremente decorado con luces centelleantes y adornos navideños.

"Yo sé que la situación es difícil, pero veo con los niños, la escuela, las actividades, una pequeña luz de esperanza", declaró en inglés a varias docenas de personas reunidas para la festividad. "Ustedes han sido un testimonio maravilloso, no solo de resiliencia, sino de fe y esperanza para muchas personas, no solo en Gaza, sino en muchas otras partes del mundo".

Indicó que la comunidad cristiana aspira a ser un "punto de referencia estable y sólido en este mar de destrucción" mientras la reconstrucción comienza lentamente. El complejo de la Sagrada Familia fue alcanzado por fragmentos de un proyectil israelí en julio, matando a tres personas en lo que Israel entonces lamentó llamándolo un accidente.

"No podemos olvidar lo que sucedió. Y nunca lo olvidaremos. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante", señaló Pizzaballa, el Patriarca Latino de Jerusalén. "Necesitamos curar, sanar nuestros corazones".

Pizzaballa y otros clérigos también rezaron junto al árbol de Navidad y las escenas del Nacimiento dentro de la iglesia, cuyo pastor aseguró que las actividades navideñas están en pleno apogeo a pesar de los desafíos, incluyendo el desplazamiento, los precios exorbitantes de los alimentos y el suministro intermitente de electricidad.

En sus mensajes diarios de YouTube, el reverendo Gabriel Romanelli lamentó el jueves el clima frío —una mínima de siete grados Celsius (45 grados Fahrenheit). Pero dijo que los 160 niños de la escuela estaban ensayando sus programas navideños y planeando una escena del Nacimiento con disfraces tradicionales de ángeles y pastores.

El Patriarcado Latino de Jerusalén sostuvo que Pizzaballa planeaba celebrar la misa dominical en la parroquia, como también lo hizo durante la guerra en la temporada navideña.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025



