americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líder alemán dice que estrategia de EEUU muestra la necesidad de independencia europea en seguridad

BERLÍN (AP) — El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó el martes que la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump subraya la necesidad de que Europa se vuelva "mucho más independiente" de Estados Unidos en términos de política de seguridad.

El canciller alemán Friedrich Merz llega a una reunión del gobierno en la cancillería en Berlín, Alemania el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)
El canciller alemán Friedrich Merz llega a una reunión del gobierno en la cancillería en Berlín, Alemania el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Merz también rechazó la idea de que la democracia europea necesite ser salvada.

La estrategia de Estados Unidos, publicada el viernes, pinta a los aliados europeos como débiles, mientras ofrece un apoyo tácito a los partidos políticos de extrema derecha, y fue crítica con la política europea de libertad de expresión y migración. El lunes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos europeos y dijo que solo los ciudadanos europeos pueden decidir qué partidos deben gobernarlos.

Merz, el líder de la nación más poblada de la Unión Europea y su mayor economía, dijo que no le sorprendió el contenido de la estrategia, ya que estaba en gran medida en línea con una conferencia que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofreció a los aliados europeos en Múnich en febrero.

Partes del documento son comprensibles, pero “algunas de ellas son inaceptables para nosotros desde el punto de vista europeo”, dijo a los periodistas en la ciudad de Mainz, en el oeste de Alemania.

“Que los estadounidenses quieran salvar la democracia en Europa ahora, no veo ninguna necesidad de eso”, expresó Merz. “Si necesitara ser salvada, lo gestionaríamos solos”.

Añadió que el nuevo documento de Estados Unidos “confirma mi evaluación de que nosotros en Europa, y por lo tanto también en Alemania, debemos volvernos mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora ha sido confirmado nuevamente. Ha sido documentado”.

Merz dijo que el discurso de Vance a principios de este año había “despertado algo en mí también, y se puede ver eso hoy en nuestro gasto en defensa”.

El gobierno de Merz, en el cargo desde mayo, ha permitido un mayor gasto al flexibilizar las estrictas reglas de deuda, sumándose a un esfuerzo por fortalecer el ejército de Alemania que ha estado en marcha desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, los miembros de la OTAN, incluida Alemania, acordaron en junio un aumento masivo en el objetivo de gasto en defensa de la alianza.

“En mis conversaciones con los estadounidenses, digo: ‘Estados Unidos primero está bien’, pero ‘sólo Estados Unidos’ no puede estar en su interés. También necesitan socios en el mundo”, dijo Merz el martes. “Y uno de los socios puede ser Europa. Y si no pueden hacer nada con Europa, entonces al menos hagan de Alemania su socio”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter