Líder alemán dice que estrategia de EEUU muestra la necesidad de independencia europea en seguridad

La estrategia de Estados Unidos, publicada el viernes, pinta a los aliados europeos como débiles, mientras ofrece un apoyo tácito a los partidos políticos de extrema derecha, y fue crítica con la política europea de libertad de expresión y migración. El lunes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos europeos y dijo que solo los ciudadanos europeos pueden decidir qué partidos deben gobernarlos.

Merz, el líder de la nación más poblada de la Unión Europea y su mayor economía, dijo que no le sorprendió el contenido de la estrategia, ya que estaba en gran medida en línea con una conferencia que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofreció a los aliados europeos en Múnich en febrero.

Partes del documento son comprensibles, pero “algunas de ellas son inaceptables para nosotros desde el punto de vista europeo”, dijo a los periodistas en la ciudad de Mainz, en el oeste de Alemania.

“Que los estadounidenses quieran salvar la democracia en Europa ahora, no veo ninguna necesidad de eso”, expresó Merz. “Si necesitara ser salvada, lo gestionaríamos solos”.

Añadió que el nuevo documento de Estados Unidos “confirma mi evaluación de que nosotros en Europa, y por lo tanto también en Alemania, debemos volvernos mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora ha sido confirmado nuevamente. Ha sido documentado”.

Merz dijo que el discurso de Vance a principios de este año había “despertado algo en mí también, y se puede ver eso hoy en nuestro gasto en defensa”.

El gobierno de Merz, en el cargo desde mayo, ha permitido un mayor gasto al flexibilizar las estrictas reglas de deuda, sumándose a un esfuerzo por fortalecer el ejército de Alemania que ha estado en marcha desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, los miembros de la OTAN, incluida Alemania, acordaron en junio un aumento masivo en el objetivo de gasto en defensa de la alianza.

“En mis conversaciones con los estadounidenses, digo: ‘Estados Unidos primero está bien’, pero ‘sólo Estados Unidos’ no puede estar en su interés. También necesitan socios en el mundo”, dijo Merz el martes. “Y uno de los socios puede ser Europa. Y si no pueden hacer nada con Europa, entonces al menos hagan de Alemania su socio”.

