Liberan a exjefe de espionaje que desafió a Nicolás Maduro

Associated Press

Associated Press

El mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, también ex ministro de Relaciones Interiores, partió el sábado de este país sudamericano hacia el exilio en España, según una persona cercana a Rodríguez Torres que habló bajo condición de anonimato porque la liberación aún no había sido anunciada por el gobierno de Maduro. Lo acompañaba el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien había estado trabajando entre bastidores para asegurar la libertad de Rodríguez Torres, según la persona.