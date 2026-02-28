Liberan a 31 militares en Venezuela y les conceden medidas sustitutivas

En su cuenta en la red social de X, Arreaza destacó que con la medida se busca contribuir a la paz en la nación sudamericana.

Los militares acusados por rebelión no figuraban como beneficiarios de la Ley de Amnistía --aprobada recientemente en la Asamblea Nacional-- que viabiliza la liberación masiva de presos por razones políticas . Organismos de defensa de derechos humanos reclamaron por la exclusión.

El Sistema de Justicia Militar de las fuerzas armadas venezolanas entregó medidas alternativas a 31 militares procesados que “ya se encuentran en libertad”, con el objetivo “de contribuir a la paz y el reencuentro nacional”, dijo Arreaza.

El Foro Penal, una organización civil que vigila los derechos de los privados de libertad en Venezuela, ha pedido la revisión de 232 casos excluidos de amnistía y asegura que cerca de 600 personas permanecen detenidas. Afirma, además, que al momento de sanción de la Ley Amnistía habían más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad y que en su momento estuvieron encarceladas.

La nueva ley impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez fue recibida con desconfianza por familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, varias de las cuales han exigido que sean liberados de inmediato todos los reclusos por motivaciones políticas.

Según informó previamente Arreaza, hasta el viernes se recibieron 8.110 solicitudes para beneficiarse de la amnistía y al menos 223 presos por motivos políticos y 4.534 que tenían medidas sustitutiva han recibido la libertad plena desde la aprobación de la norma.

La Ley de Amnistía fue una de las mayores exigencias de la oposición y se aplicará a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por esas causas.

La nueva ley, en tanto, excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Varios dirigentes de la oposición venezolana han sido excarcelados a propósito de la normativa.

Rodríguez fue juramenta como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de una audaz operación militar estadounidense que depuso y capturó a Nicolás Maduro en la capital venezolana y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

FUENTE: AP