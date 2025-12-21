americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liberan a 130 niños y personal escolar secuestrados el mes pasado en Nigeria, informa la policía

ABUYA, Nigeria (AP) — Unos 130 niños y miembros del personal que fueron secuestrados por hombres armados en una escuela católica de Nigeria han sido liberados, informó la policía el domingo.

Estudiantes liberados de la Escuela Católica St. Mary se reúnen con sus padres, el martes 9 de diciembre de 2025, en la comunidad de Papiri, Nigeria. (AP Foto/Afolabi Sotunde, Archivo)
Estudiantes liberados de la Escuela Católica St. Mary se reúnen con sus padres, el martes 9 de diciembre de 2025, en la comunidad de Papiri, Nigeria. (AP Foto/Afolabi Sotunde, Archivo) AP

Hombres armados tomaron como rehenes a por lo menos 303 estudiantes y 12 maestros en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, durante su ataque del 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary, en la comunidad de Papiri.

Cincuenta rehenes lograron escapar en las primeras horas y otros 100 alumnos fueron liberados a principios de este mes.

"El grupo restante de estudiantes secuestrados" ha sido liberado, informó el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun.

"Un total de 130 víctimas, incluidos empleados, han sido liberadas", indicó Abiodun.

Al preguntarle sobre los 35 alumnos y maestros desaparecidos, Abiodun dijo a The Associated Press que "se darán a conocer más detalles".

El portavoz presidencial Bayo Onanuga dijo en la red social X que "el resto de los 130 estudiantes secuestrados" han sido liberados.

Añadió que los estudiantes liberados llegarían el lunes a Minna, la capital del estado de Níger, y se reunirán con sus familias a tiempo para Navidad.

"La liberación de los estudiantes fue resultado de un operativo impulsado por inteligencia militar", detalló Onanuga.

Sunday Dare, otro portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, también dio a conocer la liberación de los 130 rehenes, asegurando en X que no hay más personas en cautiverio.

Ningún grupo se ha atribuido el secuestro del 21 de noviembre, pero los locales culpan a bandas armadas que atacan escuelas y viajeros en secuestros para cobrar rescates.

El ataque en el estado de Níger fue el más reciente en una serie de secuestros masivos en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 estudiantes fueron capturados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi. Una iglesia en el estado de Kwara, en el sur del país, también fue atacada alrededor del mismo tiempo y los 38 feligreses secuestrados en ese incidente fueron liberados.

Bola Tinubu había estado bajo presión dentro del país y por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alegado que los cristianos son víctimas de ataques como parte de una crisis de seguridad de Nigeria.

Las autoridades nigerianas no suelen entrar en detalles sobre los esfuerzos de rescate y los arrestos en este tipo de casos son raros. Los analistas creen que esto se debe a que generalmente se pagan rescates. Las autoridades no admiten el pago de rescates.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter