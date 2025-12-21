Liberan a 130 niños y personal escolar secuestrados el mes pasado en Nigeria, informa la policía

Estudiantes liberados de la Escuela Católica St. Mary se reúnen con sus padres, el martes 9 de diciembre de 2025, en la comunidad de Papiri, Nigeria. (AP Foto/Afolabi Sotunde, Archivo) AP

Hombres armados tomaron como rehenes a por lo menos 303 estudiantes y 12 maestros en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, durante su ataque del 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary, en la comunidad de Papiri.

Cincuenta rehenes lograron escapar en las primeras horas y otros 100 alumnos fueron liberados a principios de este mes.

"El grupo restante de estudiantes secuestrados" ha sido liberado, informó el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun.

Al preguntarle sobre los 35 alumnos y maestros desaparecidos, Abiodun dijo a The Associated Press que "se darán a conocer más detalles".

El portavoz presidencial Bayo Onanuga dijo en la red social X que "el resto de los 130 estudiantes secuestrados" han sido liberados.

Añadió que los estudiantes liberados llegarían el lunes a Minna, la capital del estado de Níger, y se reunirán con sus familias a tiempo para Navidad.

"La liberación de los estudiantes fue resultado de un operativo impulsado por inteligencia militar", detalló Onanuga.

Sunday Dare, otro portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, también dio a conocer la liberación de los 130 rehenes, asegurando en X que no hay más personas en cautiverio.

Ningún grupo se ha atribuido el secuestro del 21 de noviembre, pero los locales culpan a bandas armadas que atacan escuelas y viajeros en secuestros para cobrar rescates.

El ataque en el estado de Níger fue el más reciente en una serie de secuestros masivos en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 estudiantes fueron capturados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi. Una iglesia en el estado de Kwara, en el sur del país, también fue atacada alrededor del mismo tiempo y los 38 feligreses secuestrados en ese incidente fueron liberados.

Bola Tinubu había estado bajo presión dentro del país y por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alegado que los cristianos son víctimas de ataques como parte de una crisis de seguridad de Nigeria.

Las autoridades nigerianas no suelen entrar en detalles sobre los esfuerzos de rescate y los arrestos en este tipo de casos son raros. Los analistas creen que esto se debe a que generalmente se pagan rescates. Las autoridades no admiten el pago de rescates.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

