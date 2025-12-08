americateve

Liberan a 100 escolares secuestrados en Nigeria, pero aún hay retenidos

MINNA, Nigeria (AP) — Un total de 100 alumnos secuestrados en una escuela católica en Nigeria el mes pasado y liberados el fin de semana fueron recibidos en una ceremonia organizada por el gobierno el lunes, muchos de ellos luciendo perdidos pero aliviados.

Alumnos de la Escuela Católica de Santa María en la comunidad Papiri, al llegar a la casa de gobierno, en Minna, Nigeria, tras ser liberados de su secuestro, el lunes 8 de diciembre de 2025. (Foto AP)
Alumnos de la Escuela Católica de Santa María en la comunidad Papiri, al llegar a la casa de gobierno, en Minna, Nigeria, tras ser liberados de su secuestro, el lunes 8 de diciembre de 2025. (Foto AP) AP

Los detalles sobre su liberación no se hicieron públicos y el gobierno no ha dicho si se pagó algún rescate, algo común en este tipo de secuestros.

Al menos 303 escolares fueron secuestrados en el estado de Níger junto con 12 de sus maestros cuando hombres armados atacaron la Escuela Católica Santa María en la comunidad de Papiri el 21 de noviembre. Cincuenta escaparon en las horas siguientes y al menos 150 siguen retenidos, junto con los maestros.

Los escolares liberados llegaron a la Casa de Gobierno de Níger en la capital del estado, Minna, en varios autobuses acompañados por camiones militares. Luego fueron recibidos por funcionarios que abrazaron y estrecharon la mano de algunos, antes de posar con ellos frente a las cámaras.

El gobernador del estado de Níger, Mohammed Bago, dijo que trabajadores de salud y expertos “examinarán minuciosamente” a los niños antes de que sean devueltos a sus padres en Papiri.

“A quienes han estado rezando, por favor continúen rezando”, dijo Bago a una reunión de funcionarios del gobierno y de seguridad. “Esperamos recuperar a los estudiantes restantes que aún están en cautiverio”.

La mayoría de los niños liberados, de entre 10 y 17 años, según la escuela, llegaron vistiendo camisetas de fútbol, túnicas y sandalias. Los funcionarios dijeron que habían estado en la capital de Nigeria, Abuya, desde que se conoció la noticia de su liberación el domingo por la noche.

Los padres en la lejana Papiri dicen que no fueron informados sobre la liberación de los 100 y solo se enteraron por los medios de comunicación. Con angustia y anticipación, muchos se preguntaban si sus hijos estaban entre los liberados o aún retenidos.

“Solo estoy preocupado por su seguridad, pero rezo para que él esté entre los liberados”, dijo Samuel Musa sobre su hijo de 13 años que fue secuestrado en la escuela. “Su madre ha estado enferma desde el secuestro”.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, elogió a las agencias de seguridad “por su trabajo constante” para asegurar el regreso a salvo de los estudiantes, pero no proporcionó más detalles.

“Mi directiva a nuestras fuerzas de seguridad sigue siendo que todos los estudiantes y otros nigerianos secuestrados en todo el país deben ser rescatados y traídos de vuelta a casa de manera segura”, agregó Tinubu.

Ningún grupo se ha responsabilizado por el secuestro, pero los lugareños culpan a bandas armadas que atacan escuelas y viajeros en secuestros por rescates en el norte conflictivo del país.

El ataque en el estado de Níger fue uno de una serie de recientes secuestros masivos en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueron secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el estado vecino de Kebbi. Una iglesia en el estado sureño de Kwara también fue atacada en esos días y 38 feligreses que fueron secuestrados ya también fueron liberados.

Bajo presión en casa y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha alegado que los cristianos están siendo atacados en la crisis de seguridad de Nigeria, Tinubu ha prometido que no cejará hasta que todos los rehenes sean liberados.

Las autoridades nigerianas generalmente no dicen mucho sobre los esfuerzos de rescate y los arrestos en tales casos son raros. Los analistas creen que esto se debe a que generalmente se pagan rescates, aunque las autoridades lo niegan.

_____

Asadu informó desde Abuya, Nigeria.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

