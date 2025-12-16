Líbano libera bajo fianza a exministro de Economía acusado de delitos financieros

Compartir en:









ARCHIVO – El ministro de Economía y Comercio de Líbano, Amin Salam, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el jueves 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo) AP

Amin Salam, detenido en junio, tendrá prohibido viajar durante seis meses mientras continúa la investigación. Será juzgado una vez que su caso esté listo en el Tribunal Penal de Beirut, afirmaron cuatro funcionarios judiciales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijeron que Salam pagó la fianza y debería ser liberado en las próximas horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano, administrada por el estado, informó sobre la orden de liberación de Salam y el monto de la fianza, pero no dio más detalles.

El exministro fue acusado de falsificación, malversación y uso indebido de fondos públicos. Los medios locales dijeron en su momento que estaba vinculado con la presunta extorsión a compañías de seguros privadas y el uso de fondos de un comité que supervisa esas empresas para sus propios gastos.

El acusado negó los cargos.

Salam fue ministro de economía durante más de tres años. Fue nombrado en 2021, en un momento en que la economía libanesa había colapsado y el país padecía severos cortes de energía, escasez de combustible y una marcada inflación de alimentos.

Líbano intenta reformar su maltrecha economía, que durante décadas ha estado plagada por la especulación y el lucro desmedido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP