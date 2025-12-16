americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Líbano libera bajo fianza a exministro de Economía acusado de delitos financieros

BEIRUT (AP) — Las autoridades judiciales de Líbano ordenaron el martes la liberación de un exministro de economía que había estado detenido durante meses por presuntos delitos financieros tras pagar una fianza de 100.000 dólares, informaron funcionarios.

ARCHIVO – El ministro de Economía y Comercio de Líbano, Amin Salam, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el jueves 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo)
ARCHIVO – El ministro de Economía y Comercio de Líbano, Amin Salam, habla en una conferencia de prensa en Beirut, Líbano, el jueves 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo) AP

Amin Salam, detenido en junio, tendrá prohibido viajar durante seis meses mientras continúa la investigación. Será juzgado una vez que su caso esté listo en el Tribunal Penal de Beirut, afirmaron cuatro funcionarios judiciales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijeron que Salam pagó la fianza y debería ser liberado en las próximas horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano, administrada por el estado, informó sobre la orden de liberación de Salam y el monto de la fianza, pero no dio más detalles.

El exministro fue acusado de falsificación, malversación y uso indebido de fondos públicos. Los medios locales dijeron en su momento que estaba vinculado con la presunta extorsión a compañías de seguros privadas y el uso de fondos de un comité que supervisa esas empresas para sus propios gastos.

El acusado negó los cargos.

Salam fue ministro de economía durante más de tres años. Fue nombrado en 2021, en un momento en que la economía libanesa había colapsado y el país padecía severos cortes de energía, escasez de combustible y una marcada inflación de alimentos.

Líbano intenta reformar su maltrecha economía, que durante décadas ha estado plagada por la especulación y el lucro desmedido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter