Líbano arresta a ciudadano sirio sospechoso de financiar a combatientes pro-Assad

BEIRUT (AP) — Las autoridades libanesas han arrestado a un ciudadano sirio sospechoso de enviar dinero a combatientes leales al expresidente sirio Bashar Assad en Siria, manifestaron el miércoles funcionarios judiciales.

Ahmad Dunia fue detenido en los últimos días en la región de Byblos, al norte de Beirut, y está siendo interrogado por presuntos vínculos con Rami Makhlouf, primo materno de Assad, así como con un ex general del ejército sirio que abandonó el país tras la caída de Assad en diciembre de 2024, indicaron los funcionarios.

Los funcionarios describieron a Dunia como el "brazo financiero" del acaudalado Makhlouf, afirmando que había estado enviando dinero a antiguos partidarios de Assad en Siria que operan bajo el mando del derrocado general sirio Suheil al-Hassan, quien aparentemente está en Rusia.

Los funcionarios dijeron que el dinero se enviaba principalmente a combatientes pro-Assad que están activos en la región costera de Siria, donde viven muchos miembros de su secta minoritaria alauita.

Las acusaciones de que Dunia estaba financiando a aliados de Assad fueron reportadas por primera vez por la cadena de televisión Al Jazeera de Qatar. Luego fue arrestado por las fuerzas de seguridad libanesas, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

El arresto se produjo una semana después de que una delegación de seguridad siria visitara Beirut y entregara a las autoridades en Líbano listas con docenas de nombres de exmiembros de las agencias de seguridad de Assad, quienes, según dijeron, están dirigiendo operaciones antigubernamentales en Siria desde Líbano. El nombre de Dunia estaba en una de esas listas, afirmaron los funcionarios.

Desde la caída de Assad, ha habido varios enfrentamientos entre sus partidarios y las nuevas autoridades del país.

En marzo del año pasado, la violencia que comenzó con enfrentamientos entre grupos armados alineados con Assad y las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno se convirtió en ataques de venganza sectaria y masacres que mataron a cientos de civiles de la minoría religiosa alauita.

En los últimos meses, miles de alauitas han manifestado en contra de lo que describen como discriminación por parte de los nuevos gobernantes islamistas del país.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

