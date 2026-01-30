americateve

Líbano aprueba acuerdo para transferir prisioneros sirios de regreso a Siria

BEIRUT (AP) — El gabinete de Líbano aprobó el viernes un acuerdo para transferir a los prisioneros sirios que cumplen sus condenas en Líbano de regreso a su país de origen.

Una protesta de mujeres que exigen libertad para prisioneros, en Beirut, el 30 de enero del 2026. (AP foto/Hassan Ammar)
El tema de los prisioneros ha sido un punto conflictivo mientras los países vecinos buscan recalibrar sus relaciones tras lel derrocamiento del expresidente sirio Bashar Assad en una ofensiva relámpago por parte de insurgentes liderados por islamistas en diciembre de 2024. El exlíder insurgente Ahmad al-Sharaa es ahora el presidente interino de Siria.

Líbano y Siria tienen una historia complicada con agravios de ambos lados. Muchos libaneses resienten la ocupación de su país por parte de fuerzas sirias que terminó en 2005. Muchos sirios resienten el papel desempeñado por el grupo Hezbollah cuando entró en la guerra civil de Siria en defensa del gobierno de Assad.

Un obstáculo clave para el calentamiento de las relaciones ha sido el destino de unos 2.000 sirios en prisiones libanesas, incluidos unos 800 detenidos por ataques y tiroteos, muchos sin juicio. Damasco había pedido a Beirut que los entregara para continuar sus condenas en Siria, pero funcionarios judiciales libaneses dijeron que Beirut no liberaría a ningún atacante y que cada caso debe ser estudiado y resuelto por separado.

El acuerdo aprobado el viernes pareció resolver esa tensión. El ministro de Información libanés, Paul Morcos, declaró que quedan otros temas por resolver entre los dos países, incluido el destino de los libaneses que desaparecieron en prisiones sirias durante el gobierno de Assad y la demarcación de la frontera entre los dos países.

El viceprimer ministro de Líbano, Tarek Mitri, dijo a periodistas después de la reunión del gabinete que unos 300 prisioneros serían transferidos como resultado del acuerdo.

Protestantes se reunieron en una plaza debajo del palacio de gobierno en el centro de Beirut antes de la votación del gabinete para pedir amnistía para los prisioneros libaneses, incluidos algunos que se unieron a grupos militantes que luchan contra Assad en Siria. Algunos de los manifestantes pidieron la liberación del clérigo suní Ahmad al-Assir, encarcelado por su papel en los enfrentamientos de 2013 que mataron a 18 soldados libaneses.

"El Estado encontró soluciones para los jóvenes sirios que son héroes y pertenecen a la revolución siria que han estado encarcelados durante 12 años", indicó el manifestante Khaled Al-Bobbo. "Pero en los mismos expedientes también hay detenidos libaneses. ... Exigimos que así como encontraron soluciones para los sirios, también deben encontrar soluciones para la gente de este país".

___________________________________

El corresponsal Fadi Tawil contribuyó a esta nota desde Beirut.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

