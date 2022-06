Activistas LGBTI interrumpen un culto cristiano en La Habana y termina en un enfrentamiento entre ambos bandos

Moya González es autora de las imágenes de lo sucedido que acompañaron la crónica de De La Cruz en la revista independiente, que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, el también periodista Maykel González Vivero, otro de los activistas que reaccionó a los comentarios de los religiosos durante la ceremonia pública del domingo, escribió en su perfil de Facebook: "No vamos a permitir ningún discurso de odio contra la comunidad LGBTIQ+, ni a las iglesias ni a los funcionarios ni a los simples ciudadanos".

Según el activista Osmel Padilla, presente en el enfrentamiento, el predicador conductor del culto público y otros dos jóvenes más se acercaron a los activista LGBTIQ para pedirles disculpas por lo ocurrido.

Reconocían que lo que habían dicho no había estado correcto ni se había expresado de la mejor manera. El predicador dijo que si hubiese sabido que nosotros estábamos allí no hubiese dicho eso. ¿Verdad condicionada? No lo dudo. Son innumerables los discursos de odio de muchas Iglesias fundamentalistas en Cuba contra la comunidad LGBT y más desde que está en discusión la aprobación de un nuevo Código de las Familias que defienda los derechos de la comunidad LGBT, la cual no debe quedarse callada ante estos actos impunes y denigrantes", consideró en una publicación en Facebook.

Recientemente, Mariela Castro, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) aseguró que los cubanos aprobarán el Código de las Familias que el Gobierno someterá a referendo durante 2022, aunque reconoció que la aprobación tal vez no sea "tan alta como la de la constitución" promulgada en Cuba.

Según la hija de Raúl Castro, el pueblo cubano votará "consciente" en el referendo sobre el Código de las Familias, a pesar de los cuestionamientos que la normativa recibe de organizaciones religiosas y grupos de la sociedad sobre algunos de los artículos del proyecto.

Castro reconoció que las principales "resistencias" entre la población tienen que ver con la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y el matrimonio igualitario, normativa esta última que acabó siendo la más polémica del proyecto de Carta Magna durante 2018, y que fue retirada de su redacción final y en medio de presiones de varias denominaciones religiosas.

