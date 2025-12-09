Ley de Illinois protege a inmigrantes de arrestos cerca de tribunales, hospitales o universidades

Compartir en:









La ley, que entra en vigor de inmediato, es una respuesta a la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración en el área de Chicago, lanzada en septiembre.

La ley también prevé pasos legales para aquellos cuyos derechos constitucionales fueron violados durante las redadas, incluyendo 10.000 dólares en daños para alguien arrestado ilegalmente mientras intentaba asistir a un procedimiento judicial.

“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que altere la vida", declaró Pritzker en la firma de la ley en un vecindario mayoritariamente latino en Chicago.

"Illinois — frente a la crueldad y la intimidación — ha elegido la solidaridad y el apoyo”, añadió.

La “Operación Midway Blitz” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a más de 3.000 personas. ___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP