Lewis, esquinero de Jaguars, se someterá a cirugía que pone fin a su temporada, según fuente AP

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El esquinero de los Jaguars de Jacksonville Jourdan Lewis se someterá a una cirugía en un pie que pondrá fin a su temporada, informó el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con la lesión.

Jourdan Lewis, cornerback de los Jaguars de Jacksonville, da indicaciones durante el partido ante los Broncos de Denver, el domingo 21 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque ni el jugador ni el equipo han confirmado el estado de Lewis. El jugador defensivo se lesionó el pie el domingo en una victoria por 34-20 en Denver. NFL Network fue el primer medio en informar sobre la cirugía pendiente de Lewis.

Jacksonville colocó a Lewis en la lista de lesionados y firmó al esquinero Keith Taylor para ocupar su lugar en la plantilla de 53 jugadores. Taylor ha jugado para Carolina, Kansas City y Atlanta durante cinco temporadas.

Lewis es el segundo esquinero titular del equipo que se pierde la temporada, después del novato Travis Hunter (rodilla).

Lewis, Hunter y Tyson Campbell comenzaron la temporada como los tres principales esquineros del equipo. Ahora, todos están fuera para la carrera de playoffs de Jacksonville. Los Jaguars intercambiaron esquineros titulares con Cleveland a principios de octubre, enviando a Campbell al norte por Greg Newsome II.

Se contará con Newsome, Montaric Brown y Jarrian Jones para manejar la carga de trabajo en el tramo final, comenzando en Indianápolis el domingo, y en la postemporada.

Lewis comenzó 12 duelos esta temporada después de firmar un contrato de tres años y 30 millones de dólares en la agencia libre. Realizó 39 tacleadas, dos intercepciones y una devolución de balón suelto con Jacksonville.

Pasó los primeros ocho años de su carrera en la NFL en Dallas.

Los Jaguars (11-4) también esperan estar sin dos linieros ofensivos titulares: el centro Robert Hainsey (ingle) y el guardia derecho Patrick Mekari (espalda) contra los Colts (8-7).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

