Levante vence a Elche y refuerza sus esperanzas de mantenerse en La Liga

El Granota llegó al partido como el único club que no había ganado en casa esta temporada, y no pareció cerca de romper esa condición al verse en desventaja desde los 11 minutos con un tanto del uruguayo Álvaro Rodríguez.

Sin embargo, Pablo Martínez igualó cinco minutos después del inicio de la segunda mitad con un toque brillantemente ejecutado.

Adrián de la Fuente puso a Levante arriba a mitad del segundo período, sólo para que Adam Boayar igualara por Elche en el tiempo de descuento con una impresionante chilena.

Eso parecía ser todo hasta los 96 minutos, cuando el uruguayo Alan Matturro apareció para rematar de cabeza desde un tiro de esquina y desatar escenas de delirio en el Estadio Ciutat de València.

Levante ha sumado siete puntos en los cuatro partidos transcurridos desde que el portugués Luís Castro reemplazó a Julián Calero como entrenador antes de Navidad. Se mantuvo penúltimo, pero estaba a cuatro puntos del último lugar, Oviedo, y a dos del Alavés.

Elche se mantuvo en el octavo lugar.

