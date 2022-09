Director de cine Lester Hamlet llega a Estados Unidos después de ser desterrado de la Isla

Esta arbitraria decisión dejó sorprendidos a muchos dentro y fuera de la Isla, fundamentalmente porque para nadie es un secreto la relación de amistad que une al cineasta con Lis Cuesta, la esposa del dictador cubano Miguel Díaz-Canel.

Debido a esto, Lester publicó una denuncia en su perfil de Facebook, a la que tituló “Destierro de la ínsula”, donde explica lo sucedido. “Se me enredaron los pensamientos ante la arbitrariedad de la llamada sanción, que en realidad es un destierro anunciado”, dijo en un inicio el director de la reciente telenovela Tú.

“Ya sé que no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria. Ya lo sé y lo he visto en muchas ausencias impuestas. Ya sé, además, que se sienten los dueños de tu vida”, expresó.

Del mismo modo, en el texto aclara que “a partir de la conciencia de ser ‘distinto’ a ese proyecto, acepto con honra el regalo y me aventuro a reiniciar mi vida en otro lugar, a mis 51 años, lleno de ilusiones nuevas y bajo el impacto de conocer el destierro en primera persona. Solo deseo agradecer la oportunidad a la que me obligan, aun cuando no era un plan en mi cabeza, sobre todo por los vínculos afectivos que me unen a ese espacio del que ahora no me permiten formar parte. Gracias”, finaliza.

Ante las reacciones virales de esta denuncia, y quizás por temor de que en tierras de la libertad el cineasta revele secretos que puedan involucrar a la cúpula castrista que le dio la espalda, el ICAIC, en la figura del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, desmintió que la institución le negara la entrada al país.

“Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error”, escribió Alonso en Twitter.

Fuente: periodicocubano.com