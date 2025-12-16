americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lesiones en Chelsea aumentan 44% tras Mundial de Clubes. Informe dice que el impacto es 'mínimo'

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Chelsea registró n aumento del 44% en lesiones después de competir en el ampliado Mundial de Clubes este año, según los hallazgos publicados el martes.

ARCHIVO - Reece James de Chelsea (centro) alza el trofeo de campeones del Mundial de Clubes tras vencer al Paris Saint-Germain en la final, el domingo 13 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
ARCHIVO - Reece James de Chelsea (centro) alza el trofeo de campeones del Mundial de Clubes tras vencer al Paris Saint-Germain en la final, el domingo 13 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Sin embargo, el torneo ha tenido hasta ahora un “impacto mínimo” en las lesiones en general, según la última edición del Índice de Lesiones del fútbol europeo masculino.

El nuevo torneo insignia de clubes de la FIFA recibió fuertes críticas cuando se confirmó en 2023 que aumentaría de siete a 32 equipos. Los sindicatos de futbolistas advirtieron sobre el agotamiento físico y mental de los jugadores debido a un calendario de partidos en constante expansión. Pero la FIFA siguió adelante y organizó el torneo en Estados Unidos entre junio y julio.

Chelsea se consagró en la primera edición, recibiendo el trofeo del presidente estadounidense Donald Trump, en el MetLife Stadium y llevándose a casa un premio en metálico de alrededor de 125 millones de dólares Pero, según el Índice, de junio a octubre, Chelsea sufrió más lesiones —23— que cualquiera de los nueve clubes de las principales ligas de Europa que participaron en el Mundial de Clubes.

Incluyeron a su joven figura Cole Palmer, y fue un aumento del 44% en comparación con el mismo período del año pasado.

El nuevo Mundial de Clubes se produjo en un momento en que competiciones como la Liga de Campeones y la Copa del Mundo también están expandiéndiose.

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra, dijo que los jugadores están siendo llevados al límite y “expuestos a un calendario extremo a una edad cada vez más temprana”.

“El calendario actual no tiene sentido para los jugadores, los aficionados o los clubes”, expresó.

Aunque Chelsea, que jugó 64 partidos durante toda la temporada 2024-25, vio un aumento en las lesiones, el Índice, producido por la firma global de seguros Howden, encontró que en general hubo una disminución.

“En principio, se esperaría que esta carga de trabajo aumentada conduzca a un aumento en el número de lesiones sufridas, así como a un posible aumento en la gravedad general de las lesiones”, indicó el informe del Índice, pero agregó: “Los datos sugerirían un impacto mínimo en las cifras generales de lesiones”.

A pesar de las cifras, los autores del informe aceptan que es demasiado pronto para evaluar el impacto completo del Mundial de Clubes, ya que los hallazgos solo abarcan hasta octubre.

“Esperaríamos ver el impacto aumentar en ese período de noviembre a febrero”, dijo James Burrows, Jefe de Deportes en Howden. “Lo que hemos visto anteriormente es que ahí es donde se ve el impacto de los torneos de verano".

El Manchester City ha sufrido 22 lesiones desde el torneo, la cifra más alta entre los nueve equipos de las principales ligas de Europa: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.

Esos equipos han registrado 146 lesiones de junio a octubre, lo que representa una disminución en comparación con la cifra del año anterior de 174.

De agosto a octubre, ese número es 121, el más bajo para ese período de tres meses en los seis años anteriores del Índice.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter