Leones toman ventaja 2-0 en la final dominicana tras vencer a Toros

Navarro produjo dos carreras en el primer inning y una más en el tercero, mientras que Lake rompió el juego con su cuadrangular ante Joe Corbett, después de dos outs, cuando los Toros se habían acercado a una carrera. Seis de las siete anotaciones del Escogido llegaron con dos outs.

Derek West (1-0) se llevó la victoria como relevista y Stephen Nogosek se acreditó el salvamento. La derrota fue para Nabil Crismatt, quien permitió cinco carreras en dos innings y dos tercios.

La serie se traslada ahora al Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los Leones buscarán colocarse a una victoria del campeonato este viernes por la noche.

Los Caribes de Anzoátegui se colocaron muy cerca de asegurar un puesto en la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al arrollar 11-3 a las Águilas del Zulia, apoyados en un ataque de 17 imparables.

Con el triunfo, los Caribes ampliaron su ventaja en la tabla del Round Robin, donde se mantienen como líderes con nueve victorias, la primera vez que alcanzan esa cifra en la fase semifinal. Incluso perdiendo sus dos últimos compromisos, podrían disputar un juego extra para definir uno de los boletos a la final.

Seis de los nueve titulares de los Caribes conectaron múltiples imparables, con aportes clave de Herlis Rodríguez, Diego Infante, Romer Cuadrado y Jesús Sucre. El abridor Ángel Cuenca se llevó la victoria tras cinco sólidas entradas.

En Barquisimeto, los Navegantes del Magallanes vinieron de atrás para conseguir una victoria clave por 10-9 sobre los Cardenales de Lara y extendieron a cinco su racha de triunfos consecutivos, para escalar de manera provisional al segundo lugar de la ronda de todos contra todos.

Ángel Reyes bateó de 3-3 con un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada para encabezar la remontada y terminó con cuatro impulsadas. Sin embargo, la túnica de héroe se la colocó Tucupita Marcano, con un sencillo remolcador en la parte baja del noveno episodio para dejar tendidos en el terreno a los Cardenales.

Con dos jornadas por disputarse, los Caribes lideran el Round Robin con marca de 9-5, seguidos por los Navegantes (8-6), Cardenales (7-6), Águilas (7-7) y Bravos de Margarita (3-10).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP