Leones siguen invictos en postemporada dominicana

Los Gigantes por su parte, aún no pueden ganar y ya suman cuatro derrotas en la postemporada.

En La Romana, los Toros del Este remontaron para derrotar 8-5 a las Águilas Cibaeñas, con un jonrón de tres carreras de Bryan de la Cruz como clave en un octavo episodio de cuatro anotaciones que inclinó la balanza a favor de los locales.

Los Toros quebraron una desventaja de 5-4 en la octava entrada y con la victoria mejoraron su marca a 3-1 en el Round Robin, para colocarse en el segundo lugar. La derrota dejó a las Águilas, que fueron líderes en la temporada regular, con un registro de 1-3 en esta fase.

Caribes aseguran pase al Round Robin con bateo explosivo en Venezuela Los Caribes de Anzoátegui se impusieron 13-12 este martes sobre los Tigres de Aragua en un encuentro del comodín de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, asegurando su clasificación al Round Robin de la temporada 2025-26.

La ofensiva de Caribes fue el motor de la victoria en 12 entradas. Balbino Fuenmayor conectó de 4-3 con cuatro remolcadas, mientras que Jesús Sucre y su grand slam se destacaron en el ataque.

El jonrón solitario de Herlis Rodríguez en la parte baja del duodécimo episodio produjo la carrera decisiva que definió el triunfo.

Con este resultado, los Caribes se unen a los Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia en la siguiente fase del campeonato. FUENTE: AP