americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leones se mantienen encendidosy están a un paso de la cima en Puerto Rico

Los Leones de Ponce doblegaron el miércoles 10-7 a los líderes Cangrejeros de Santurce, para firmar su quinta victoria consecutiva y recortar a sólo medio juego la diferencia en la lucha por el primer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Aldemar Burgos se fue de 2-1 con dos carreras producidas, y Dalton Guthrie de 5-2 con un doble y dos anotadas, para encabezar un ataque balanceado de los Leones.

En Mayagüez, Isan Díaz conectó un jonrón con las bases llenas en la parte baja del noveno episodio para dejar en el terreno a los Gigantes de Carolina, y dar a los Indios de Mayagüez una victoria por 7-6.

Los Criollos de Caguas ganaron en casa, 13-3 a los Senadores de San Juan. Noah Myers bateó de 3-1 con un jonrón, tres carreras anotadas y dos producidas.

Onix Vega se fue de 4-2 con dos empujadas, y Tomás Nido de 3-2 con dos remolcadas.

Gigantes vencen a Toros, que suspiran por el pasaje a semifinales

Los Gigantes del Cibao superaron 2-1 a los Toros del Este, que han perdido tres juegos consecutivos y continúan postergando su clasificación a las semifinales de la Liga Dominicana de Béisbol.

A cinco jornadas de concluir la campaña regular, los Toros necesitan apenas una victoria para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Julián Carreras adelantó a los Gigantes con un cuadrangular solitario en el quinto capítulo; Tres Barrera empató por los Toros con un vuelacercas en la sexta entrada, y el exjugador de Grandes Ligas Nomar Mazara sacudió un jonrón en el octavo episodio para definir el encuentro a favor de los Gigantes.

En Santo Domingo, las Estrellas Orientales arrollaron por 10-2 a los Tigres del Licey, que sumaron su quinta derrota consecutiva y se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones. Jorge Mateo se fue de 4-4, con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, mientras que Francisco Peña añadió un doble productor de dos anotaciones.

Los Leones del Escogido vencieron 8-5 a las Águilas Cibaeñas en Santiago de los Caballeros. José Marmolejos bateó de 4-3, con dos dobles y dos carreras producidas, y Jonathan Guzmán se fue de 4-2 con dos impulsadas.

Caribes apabullan a Cardenales en Venezuela

Los Caribes de Anzoátegui desplegaron un furioso ataque de ocho anotaciones en el quinto episodio, en ruta a una paliza de 16-2 sobre los Cardenales de Lara, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Diego Infante bateó de 4-3 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas; Carlos Pérez se fue de 4-1, también con cuadrangular y tres empujadas; Leonel Valera bateó de 5-4 con un vuelacercas y tres producidas, y Antonio Piñero terminó de 5-3 con otro jonrón y tres remolcadas.

En Valencia, el veterano de Grandes Ligas Rougned Odor conectó un cuadrangular solitario en el octavo episodio para romper el empate, y los Navegantes del Magallanes vencieron 6-5 a los Tigres de Aragua.

Los Bravos de Margarita arrollaron 9-0 a los Tiburones de la Guaira en Porlamar. Jorge García permitió apenas dos imparables en seis entradas en blanco, mientras que Breyvic Valera se fue de 5-4 con un doble y tres carreras producidas.

Edward Olivares bateó de 4-2 con un jonrón y tres remolcadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter