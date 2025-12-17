Leones se mantienen encendidosy están a un paso de la cima en Puerto Rico

Aldemar Burgos se fue de 2-1 con dos carreras producidas, y Dalton Guthrie de 5-2 con un doble y dos anotadas, para encabezar un ataque balanceado de los Leones.

En Mayagüez, Isan Díaz conectó un jonrón con las bases llenas en la parte baja del noveno episodio para dejar en el terreno a los Gigantes de Carolina, y dar a los Indios de Mayagüez una victoria por 7-6.

Los Criollos de Caguas ganaron en casa, 13-3 a los Senadores de San Juan. Noah Myers bateó de 3-1 con un jonrón, tres carreras anotadas y dos producidas.

Onix Vega se fue de 4-2 con dos empujadas, y Tomás Nido de 3-2 con dos remolcadas.

Los Gigantes del Cibao superaron 2-1 a los Toros del Este, que han perdido tres juegos consecutivos y continúan postergando su clasificación a las semifinales de la Liga Dominicana de Béisbol.

A cinco jornadas de concluir la campaña regular, los Toros necesitan apenas una victoria para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Julián Carreras adelantó a los Gigantes con un cuadrangular solitario en el quinto capítulo; Tres Barrera empató por los Toros con un vuelacercas en la sexta entrada, y el exjugador de Grandes Ligas Nomar Mazara sacudió un jonrón en el octavo episodio para definir el encuentro a favor de los Gigantes.

En Santo Domingo, las Estrellas Orientales arrollaron por 10-2 a los Tigres del Licey, que sumaron su quinta derrota consecutiva y se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones. Jorge Mateo se fue de 4-4, con un jonrón y cuatro carreras remolcadas, mientras que Francisco Peña añadió un doble productor de dos anotaciones.

Los Leones del Escogido vencieron 8-5 a las Águilas Cibaeñas en Santiago de los Caballeros. José Marmolejos bateó de 4-3, con dos dobles y dos carreras producidas, y Jonathan Guzmán se fue de 4-2 con dos impulsadas.

Caribes apabullan a Cardenales en Venezuela

Los Caribes de Anzoátegui desplegaron un furioso ataque de ocho anotaciones en el quinto episodio, en ruta a una paliza de 16-2 sobre los Cardenales de Lara, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Diego Infante bateó de 4-3 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas; Carlos Pérez se fue de 4-1, también con cuadrangular y tres empujadas; Leonel Valera bateó de 5-4 con un vuelacercas y tres producidas, y Antonio Piñero terminó de 5-3 con otro jonrón y tres remolcadas.

En Valencia, el veterano de Grandes Ligas Rougned Odor conectó un cuadrangular solitario en el octavo episodio para romper el empate, y los Navegantes del Magallanes vencieron 6-5 a los Tigres de Aragua.

Los Bravos de Margarita arrollaron 9-0 a los Tiburones de la Guaira en Porlamar. Jorge García permitió apenas dos imparables en seis entradas en blanco, mientras que Breyvic Valera se fue de 5-4 con un doble y tres carreras producidas.

Edward Olivares bateó de 4-2 con un jonrón y tres remolcadas.

