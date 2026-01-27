americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leones revalidan el título en Dominicana y van a Serie del Caribe

Los Leones del Escogido se coronaron bicampeones de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional al superar el martes 1-0 a los Toros del Este en el quinto juego de la serie final disputado en Santo Domingo.

La única carrera del encuentro se anotó en la primera entrada, cuando Junior Lake impulsó a Héctor Rodríguez con un rodado que rompió el empate en un duelo dominado por el pitcheo de ambos equipos.

El abridor de los Leones, Grant Gavin, lanzó tres innings y dos tercios sin permitir carrera y encabezó un comité de ocho lanzadores que limitó a los Toros a cinco imparables.

Con el triunfo, el Escogido aseguró su 18vo campeonato en la historia de la franquicia, tercero en la lista histórica detrás de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

El resultado también les otorgó a los Leones el boleto para representar a la República Dominicana en la próxima Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, México.

Navegantes inician la final venezolana con paliza sobre Caribes

Los Navegantes del Magallanes aplastaron 12-4 a los Caribes de Anzoátegui en el arranque de la serie final al mejor de siete encuentros, que define al campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Leandro Cedeño conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada para inaugurar la pizarra, mientras que Carlos Sepúlveda coronó un ataque de tres anotaciones en el segundo capítulo con un doble, para ampliar la ventaja de los Navegantes.

Sencillos remolcadores de Renato Núñez y José Gómez en el sexto episodio, además de un elevado de sacrificio de Rougner Odor, consolidaron una ventaja de siete carreras. En el noveno capítulo, Ángel Reyes sacudió un jonrón de dos anotaciones para sellar la pizarra final.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter