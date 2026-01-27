Leones revalidan el título en Dominicana y van a Serie del Caribe

Compartir en:









La única carrera del encuentro se anotó en la primera entrada, cuando Junior Lake impulsó a Héctor Rodríguez con un rodado que rompió el empate en un duelo dominado por el pitcheo de ambos equipos.

El abridor de los Leones, Grant Gavin, lanzó tres innings y dos tercios sin permitir carrera y encabezó un comité de ocho lanzadores que limitó a los Toros a cinco imparables.

Con el triunfo, el Escogido aseguró su 18vo campeonato en la historia de la franquicia, tercero en la lista histórica detrás de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

El resultado también les otorgó a los Leones el boleto para representar a la República Dominicana en la próxima Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, México.

Navegantes inician la final venezolana con paliza sobre Caribes Los Navegantes del Magallanes aplastaron 12-4 a los Caribes de Anzoátegui en el arranque de la serie final al mejor de siete encuentros, que define al campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Leandro Cedeño conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada para inaugurar la pizarra, mientras que Carlos Sepúlveda coronó un ataque de tres anotaciones en el segundo capítulo con un doble, para ampliar la ventaja de los Navegantes.

Sencillos remolcadores de Renato Núñez y José Gómez en el sexto episodio, además de un elevado de sacrificio de Rougner Odor, consolidaron una ventaja de siete carreras. En el noveno capítulo, Ángel Reyes sacudió un jonrón de dos anotaciones para sellar la pizarra final. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP