Leones repiten triunfo y vencen a Toros en round robin semifinal de LIDOM

Los Leones del Escogido, vigentes campeones de la Liga Dominicana de Beisbol, sumaron el domingo su segundo triunfo en igual número de encuentros, en el arranque de la ronda de todos contra todos que define a los finalistas del circuito.

Tras intercambiar delanteras en el encuentro, el desenlace llegó en el fondo de la undécima entrada cuando Erick González se sacrificó con un toque, y en el jugada el lanzador Janser Lara comentió un error que le permitió a Junior Lake anotar la carrera de la diferencia, dejando en el terreno a los Toros del Este y desatando el festejo de los Leones.

En San Francisco de Macorís, las Águilas Cibaeñas explotaron con un ataque de cinco anotaciones en la parte alta de la décima entrada con imparables remolcadores de Cristian Adames, Jerar Encarnación y Elih Marrero, para derrotar por 10-6 a los Gigantes del Cibao y colocar su marca en 1-1 en las semifinales. Los Gigantes por su parte cayeron a 0-2 y por ahora marchan el último puesto.

Caguas apalea a Gigantes y disputará juego de comodín

Los Criollos de Caguas apalearon este domingo por 10-1 a los Gigantes de Carolina en el cierre de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, pero ambos terminaron con marca de 20-20 y Carolina aseguró el tercer lugar en la tabla por su ventaja en la serie particular. El resultado obligó a Caguas a disputar un partido de “wild card” por el último boleto a semifinales frente a Mayagüez.

Nelson Velázquez bateó de 4-2 con dos carreras remolcadas y José Miranda sacudió un cuadrangular de dos anotaciones, para destacarse en el ataque de los ganadores.

En Mayagüez, los locales Indios vencieron 5-2 a los Leones de Ponce para activar la regla de “wild card”, lo que les da derecho a retar a Caguas al quedar a un juego del cuarto puesto y mantenerse con vida en la pelea por la postemporada.

En San Juan, Cole Stasio lanzó cinco episodios sin permitir anotaciones y Víctor Torres conectó un doble remolcador de una carrera, en la victoria de los eliminados Senadores de San Juan por 2-1 sobre los líderes Cangrejeros de Santurce.

FUENTE: AP

