Leones remontan y pegan primero en la serie final dominicana

El Escogido llegó al cierre del noveno episodio del juego en Santo Domingo con una desventaja de 6-2, pero armó un rally demoledor ante el bullpen taurino. Sócrates Brito inició la reacción con un doble productor, Junior Lake añadió un sencillo remolcador y el venezolano Alcides Escobar empató el encuentro con un imparable de dos carreras.

Con las bases llenas y un out, Cordero decidió el juego con el elevado profundo al bosque derecho.

La victoria fue para Aneurys Zabala (1-0), quien lanzó el octavo episodio, mientras que Stephen Nogosek se acreditó el salvamento. La derrota cargó a Jean Carlos Mejía (0-1). A la ofensiva, Héctor Rodríguez se fue de 4-3 con dos anotadas por los Leones, mientras que Eloy Jiménez destacó por los Toros al batear de 5-3.

La serie final se traslada a La Romana para el segundo juego, programado para este jueves.

Los Charros de Jalisco, que buscan revalidar el campeonato obtenido la temporada anterior, lograron una sólida victoria por 6-2 en casa de los Tomateros de Culiacán, para tomar ventaja en el arranque de la serie final, pactada al mejor de siete, que define al campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Mateo Gil, hijo del histórico manager de los Charros Benjamín Gil, impulsó dos carreras con un triple en la primera entrada y añadió un jonrón de tres anotaciones en el tercer capítulo para erigirse como la figura del encuentro.

El colombiano Reynaldo Rodríguez agregó un cuadrangular solitario por los visitantes.

Renato Núñez logra 2 grand slams y Navegantes eliminan a Bravos en Venezuela

Apoyados en una noche histórica de Renato Núñez, los Navegantes del Magallanes aplastaron 12-2 a los Bravos de Margarita, que quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a la serie final, cuando restan tres jornadas por disputarse en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Núñez escribió una página inédita en la historia del circuito al conectar dos grand slams en un mismo juego. Jamás había ocurrido algo similar, en fase alguna del torneo.

El Jugador Más Valioso de la temporada pasada también impulsó ocho carreras, cifra con la que igualó el récord absoluto de la LVBP, y encabezó la barrida del Buque en la serie de dos encuentros. La victoria representó el cuarto triunfo consecutivo del equipo, que alcanzó récord positivo por primera vez en el actual Round Robin semifinal.

Magallanes quedó empatado con las Águilas del Zulia en el tercer puesto de la tabla, a medio juego de los Cardenales de Lara, su próximo rival.

La histórica jornada de Núñez respaldó la labor del abridor Yohander Méndez (1-0), quien, tras sortear algunos problemas en los dos primeros innings, trabajó cinco entradas en blanco para apuntarse la victoria.

En Maracaibo, Andrés Chaparro volvió a ser decisivo en una postemporada memorable al conectar un jonrón de tres carreras en la sexta entrada, con el que las Águilas del Zulia vencieron 7-3 a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Luis Aparicio El Grande, un resultado que intensificó la lucha por el pase a la final.

El cuadrangular de Chaparro respondió de inmediato al empate 3-3 que había conseguido Caribes momentos antes, cuando Aldrem Corredor negoció un boleto con las bases llenas. La derrota frenó la posibilidad de clasificación de Anzoátegui, que llegó a Maracaibo con la opción de asegurar su boleto, pero vio cambiar el panorama tras el triunfo de Magallanes en Margarita.

