americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leones hilvanan 5 triunfos en postemporada dominicana

Los Leones del Escogido, campeones vigentes de la Liga Dominicana de Béisbol, doblegaron el viernes 10-5 a los Toros del Este, para firmar su quinto triunfo consecutivo y seguir invictos en el round robin semifinal.

Con el revés, los Toros quedaron con marca de 3-2, ubicados en el segundo lugar.

Sócrates Brito tuvo una noche explosiva al batear de 5-4, con un jonrón y tres carreras remolcadas. José Marmolejos se fue de 4-2, con dos impulsadas, y Erick González aportó un desempeño de 4-2, con un doble, tres carreras anotadas y una producida.

En Santiago de los Caballeros, Alfredo Reyes y Julio Rodríguez conectaron sencillos remolcadores en la parte baja del décimo episodio para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y darles a las Águilas Cibaeñas una dramática victoria por 8-7.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 2-3, ubicándose en el tercer puesto, mientras que los Gigantes sumaron su quinta derrota consecutiva y aún no conocen la victoria en la postemporada.

Chourio brilla y Águilas inician ganando en round robin venezolano

Jackson Chourio, figura de los Cerveceros de Milwaukee, tuvo una brillante noche a la ofensiva, que incluyó un cuadrangular en las entradas extra para definir el juego, y las Águilas del Zulia aprovecharon el impulso de su estrella para arrancar la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con una victoria por 4-3 sobre los Navegantes del Magallanes.

Chourio se fue de 5-4, con un doble, un jonrón solitario, tres carreras producidas y una anotada, para erigirse como la figura del encuentro. El duelo se decidió en la parte alta del décimo episodio, cuando Chourio y José Pirela conectaron cuadrangulares solitarios que dieron la ventaja a las Águilas.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara, vigentes campeones del circuito, iniciaron la defensa de su título con una victoria en entradas extra por 6-5 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Rafael Ortega bateó de 4-2, con dos carreras remolcadas; Williams Astudillo se fue de 4-1, con un doble y dos empujadas, pero fue Yohendrick Pinango quien definió el encuentro con un cuadrangular solitario en la parte baja del décimo episodio.

Criollos y Gigantes inician con triunfo las semifinales en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina comenzaron con victorias sus respectivas series de postemporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En Caguas, Vimael Machín conectó un doble remolcador de una carrera y posteriormente anotó con un sencillo de José Miranda en la misma primera entrada, para que los Criollos derrotaran por 2-1 a los Cangrejeros de Santurce.

Dereck Rodríguez lanzó cinco entradas y un tercio, en las que permitió apenas tres imparables y una carrera, para acreditarse la victoria.

En Ponce, Matt Givin abanicó a seis rivales en una labor de cinco episodios sin permitir anotaciones, y guió a los Gigantes de Carolina a una cómoda victoria de 6-0 sobre los Leones de Ponce.

Gabriel Cancel se fue de 4-3, con dos dobles, tres carreras anotadas y una producida, mientras que Yariel González bateó de 3-1, con un doble y dos empujadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter