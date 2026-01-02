Leones hilvanan 5 triunfos en postemporada dominicana

Con el revés, los Toros quedaron con marca de 3-2, ubicados en el segundo lugar.

Sócrates Brito tuvo una noche explosiva al batear de 5-4, con un jonrón y tres carreras remolcadas. José Marmolejos se fue de 4-2, con dos impulsadas, y Erick González aportó un desempeño de 4-2, con un doble, tres carreras anotadas y una producida.

En Santiago de los Caballeros, Alfredo Reyes y Julio Rodríguez conectaron sencillos remolcadores en la parte baja del décimo episodio para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y darles a las Águilas Cibaeñas una dramática victoria por 8-7.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 2-3, ubicándose en el tercer puesto, mientras que los Gigantes sumaron su quinta derrota consecutiva y aún no conocen la victoria en la postemporada.

Jackson Chourio, figura de los Cerveceros de Milwaukee, tuvo una brillante noche a la ofensiva, que incluyó un cuadrangular en las entradas extra para definir el juego, y las Águilas del Zulia aprovecharon el impulso de su estrella para arrancar la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con una victoria por 4-3 sobre los Navegantes del Magallanes.

Chourio se fue de 5-4, con un doble, un jonrón solitario, tres carreras producidas y una anotada, para erigirse como la figura del encuentro. El duelo se decidió en la parte alta del décimo episodio, cuando Chourio y José Pirela conectaron cuadrangulares solitarios que dieron la ventaja a las Águilas.

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara, vigentes campeones del circuito, iniciaron la defensa de su título con una victoria en entradas extra por 6-5 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Rafael Ortega bateó de 4-2, con dos carreras remolcadas; Williams Astudillo se fue de 4-1, con un doble y dos empujadas, pero fue Yohendrick Pinango quien definió el encuentro con un cuadrangular solitario en la parte baja del décimo episodio.

Criollos y Gigantes inician con triunfo las semifinales en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina comenzaron con victorias sus respectivas series de postemporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En Caguas, Vimael Machín conectó un doble remolcador de una carrera y posteriormente anotó con un sencillo de José Miranda en la misma primera entrada, para que los Criollos derrotaran por 2-1 a los Cangrejeros de Santurce.

Dereck Rodríguez lanzó cinco entradas y un tercio, en las que permitió apenas tres imparables y una carrera, para acreditarse la victoria.

En Ponce, Matt Givin abanicó a seis rivales en una labor de cinco episodios sin permitir anotaciones, y guió a los Gigantes de Carolina a una cómoda victoria de 6-0 sobre los Leones de Ponce.

Gabriel Cancel se fue de 4-3, con dos dobles, tres carreras anotadas y una producida, mientras que Yariel González bateó de 3-1, con un doble y dos empujadas.

