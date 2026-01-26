americateve

Leones de Escogido están a un paso del título en la Liga Dominicana

Los Leones del Escogido se llevaron el lunes un dramático triunfo por 4-3 sobre los Toros del Este, con el que tomaron ventaja de 3-1 en la Serie Final al mejor de siete encuentros y se colocaron a ley de una victoria de revalidar su campeonato en la Liga Dominicana de Béisbol.

Eloy Jiménez adelantó a los Toros del Este en el primer episodio con un sencillo remolcador, pero los Leones respondieron en la segunda entrada con un jonrón de dos carreras de Alcides Escobar para darle la vuelta a la pizarra.

En el quinto capítulo, los Toros empataron el encuentro con otro imparable productor de Jiménez, que dejó el juego 2-2 y se mantuvo sin cambios hasta el noveno episodio.

Los Leones retomaron la ventaja en la parte alta de la novena con un sencillo remolcador de Michael De La Cruz, pero en el cierre del inning los Toros volvieron a meter dramatismo cuando Ismael Alcántara aprovechó un rodado de Manuel Peña para empatar el juego.

La definición llegó en la undécima entrada, cuando tras un batazo de Erik González, el segunda base Rafael Lantigua cometió un error al intentar completar una doble matanza, lo que permitió a Michael De La Cruz anotar la carrera de la diferencia.

El ganador representará a la Liga Dominicana de Béisbol, en la Serie del Caribe 2026 que se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, Jalisco.

FUENTE: AP

