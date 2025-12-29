Leones del Escogido se afianzan como líderes en el round robin de la Liga Dominicana

Compartir en:









Hernández impulsó la reacción tras dos outs y rompió la ventaja rival con batazos oportunos que sellaron el triunfo de su equipo en el Estadio Julián Javier. Con el resultado, los Leones, campeones nacionales y del Caribe, mantienen récord perfecto de 3-0 y continúan firmes al frente del round robin. Los Gigantes, por su parte, sufrieron su tercera derrota consecutiva.

En Santiago de los Caballeros, Luis Liberato bateó de 5-2 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas para liderar a los Toros del Este a un triunfo por 7-6 sobre las Águilas Cibaeñas. Con la victoria, los Toros mejoraron su marca a 2-1, mientras que las Águilas quedaron con registro de 1-2.

Caguas avanzan a semifinales con blanqueada en juego de comodín Los Criollos de Caguas aseguraron el último boleto a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente al vencer este lunes por 4-0 a los Indios de Mayagüez en el juego de Wild Card, resultado que confirmó que la liga tendrá un nuevo campeón esta temporada.

José de León encabezó la blanqueada con seis entradas y un tercio de apenas tres imparables, cinco ponches y sin permitir carreras, mientras Luke Taggart y Yacksel Ríos completaron la labor desde el bullpen. A la ofensiva, MJ Meléndez conectó un jonrón solitario y Caguas fabricó tres carreras en el cuarto episodio para encaminar el triunfo.

Con la derrota, Mayagüez quedó eliminado junto a los Senadores de San Juan. Las series semifinales, al mejor de siete juegos, comenzarán el 2 de enero, con Caguas visitando a Santurce y Ponce recibiendo a Carolina.

Tigres pegan primero en la serie del comodín por el último boleto Los Tigres de Aragua se impusieron este lunes por 5-4 a los Caribes de Anzoátegui para tomar ventaja en la serie al mejor de tres, que define al último clasificado a la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

David Rodríguez remolcó una carrera con un doble, José Pirela añadió otra con un sencillo y Alberth Martínez impulsó una más con un imparable en la octava entrada, para sellar el triunfo de los Tigres, que aún necesitan ganar un encuentro adicional para asegurar su pase a la postemporada. En la siguiente fase ya esperan los Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, clasificados para disputar la ronda de round robin. FUENTE: AP