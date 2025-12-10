americateve

Leones del Escogido aplastan a Tigres del Licey en el beisbol dominicano

Los Leones del Escogido estallaron este martes con una ofensiva de 16 imparables, en ruta a una aplastante victoria por 15-1 sobre los Tigres del Licey en la actividad de la Liga Dominicana de Béisbol.

Alexander Canario bateó de 2-2 con dos jonrones y cinco carreras remolcadas; Sócrates Brito conectó de 3-2 con tres impulsadas, y Herlis Rodríguez se fue de 3-2 con dos empujadas, para liderar el ataque de los ganadores.

En Santiago de los Caballeros, Aderlin Rodríguez bateó de 4-1 con un jonrón y tres carreras producidas, mientras que Jerar Encarnación añadió un cuadrangular solitario en la victoria de las Águilas Cibaeñas por 8-5 sobre los Gigantes del Cibao.

En La Romana, Rudy Martin conectó un sencillo remolcador en el fondo del 10mo episodio para dejar en el terreno a las Estrellas Orientales, y los Toros del Este escaparon con una victoria por 4-3.

Onix Vega es figura en triunfo de Criollos sobre Mayagüez

El receptor Onix Vega cargó este martes con la ofensiva de los Criollos de Caguas en su victoria por 4-1 sobre los Indios de Mayagüez, en la actividad de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Vega conectó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio para remontar una desventaja tempranera, y añadió un doble remolcador de dos anotaciones en el séptimo capítulo, para aportar toda la ofensiva por parte de los ganadores.

En Carolina, Daryl Thompson lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir anotaciones, mientras que Christian Vázquez empujó la única carrera del encuentro con un sencillo remolcador en la misma primera entrada, y los Cangrejeros de Santurce doblegaron por 1-0 a los Gigantes de Carolina.

En San Juan, Jackson Goddard completó cinco episodios en blanco con cinco abanicados, y Anthony Calero conectó un cuadrangular solitario en la victoria de los Leones de Ponce por 2-0 sobre los Senadores de San Juan.

Ofensiva de Tomateros respalda a Luis Cessa, que vence a los Cañeros en la LMP

El exlanzador de las Grandes Ligas, Luis Cessa, consiguió este martes apenas su segunda victoria en una complicada primera temporada con los Tomateros de Culiacán, tras cumplir con cinco sólidas entradas y recibir un gran apoyo de su ofensiva en la victoria por 14-7 sobre los Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico.

Cessa (2-3 y efectividad de 5.40) completó cinco episodios y permitió sólo tres carreras pese a recibir ocho imparables, para llevarse la victoria. A la ofensiva destacaron Orlando Martínez, de 3-3 con dos dobles, un triple y tres carreras producidas; Fernando Villegas, de 5-2 con tres empujadas; y Luis Verdugo, de 4-3 con un doble y dos remolcadas.

En Nayarit, Agustín Ruiz conectó un triple remolcador de dos anotaciones en el fondo del séptimo capítulo, y el Tucson Baseball Team remontó una desventaja para vencer por 5-4 a los Jaguares de Nayarit.

En Zapopan, Julián Ornelas remolcó dos anotaciones con un triple para encabezar un ataque de cuatro carreras en la parte baja del octavo capítulo, con el que los Charros de Jalisco vencieron por 6-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón.

En Mexicali, Irving López se fue de 4-2 con un doble y dos carreras producidas, y Estevan Florián, de 4-2 con una remolcada, en la victoria de las Águilas de Mexicali por 6-3 sobre los Venados de Mazatlán.

En Guasave, Willie Calhoun bateó de 4-3 con dos jonrones solitarios, y Edson García se fue de 3-1 con dos empujadas, para darle a los Naranjeros de Hermosillo un cómodo triunfo por 7-4 sobre los Algodoneros de Guasave.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

