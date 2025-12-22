Leones del Escogido aplastan a Estrellas Orientales y avanzan en LIDOM

Héctor Rodríguez bateó de 3-3 con un doble, un jonrón y cuatro carreras remolcadas, mientras que Erick González se fue de 5-3 con dos empujadas para liderar el ataque de los Leones. Con la derrota, las Estrellas Orientales quedaron eliminadas.

En San Francisco de Macorís, Marco Hernández remolcó dos anotaciones con un triple para coronar un ataque de tres carreras en el séptimo episodio, y los Gigantes del Cibao derrotaron por 5-3 a los Tigres del Licey para asegurar su lugar en la siguiente ronda y, de paso, eliminar a los Tigres, que no disputarán la postemporada por primera vez desde 2019.

En La Romana, el duelo programado entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este fue suspendido por mal tiempo.

A falta de una jornada en la temporada regular, Águilas Cibaeñas (32-16), Toros del Este (26-22), Gigantes del Cibao (23-26) y Leones del Escogido (23-27) están clasificados a la postemporada, mientras que Estrellas Orientales (22-28) y Tigres del Licey (21-28) quedaron eliminados.

Un cuadrangular de Gabriel Cancel en la parte baja de la novena entrada permitió a los Gigantes de Carolina remontar para dejar en el terreno por 12-10 a los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Carolina remontó una desventaja de 10-0 con una ofensiva de 12 carreras en las últimas cuatro entradas. Abimelec Ortiz fue clave en el ataque con un grand slam y cinco carreras producidas, mientras que Cancel selló el triunfo con su jonrón con dos corredores en base.

En San Juan, los Cangrejeros de Santurce defendieron el liderato al derrotar por 4-3 a los Indios de Mayagüez. Adalberto Flores lanzó seis entradas de una carrera para llevarse el triunfo, mientras que Adrián del Castillo impulsó dos anotaciones. Santurce mejoró su marca a 23-13 y es el único equipo con boleto asegurado a la postemporada.

En Caguas, cinco lanzadores se combinaron para guiar a los Criollos a una blanqueada por 7-0 sobre los Leones de Ponce. José de León permitió un solo hit en su apertura de cinco episodios, mientras que Vimael Machín y Luis Vázquez encabezaron una ofensiva que anotó seis carreras en la primera entrada.

VENEZUELA

El estelar receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, cargó este lunes con la ofensiva de los Leones del Caracas, que derrotaron por 8-2 a los Bravos de Margarita y se mantuvieron con vida en su lucha por un boleto a la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Pérez, quien ha batallado a la ofensiva con los Leones, bateó de 5-3 con un cuadrangular y tres carreras remolcadas, mientras que Orlando Arcia se fue de 5-2 con un jonrón y dos empujadas para liderar el ataque de los ganadores.

En Puerto La Cruz, Rougned Odor bateó de 5-3 con un cuadrangular, dos dobles y siete carreras remolcadas, para ser la figura en un festival ofensivo en el que los Navegantes del Magallanes se impusieron por 20-11 a los Caribes de Anzoátegui.

FUENTE: AP