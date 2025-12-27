Leones arrancan la defensa de su título con paliza ante Águilas en el Round Robin dominicano

Yamaico Navarro bateó de 4-2 con un doble y dos carreras producidas; Junior Lake se fue de 3-2 con dos remolcadas, y Jonathan Guzmán añadió dos empujadas. Desde la lomita, Travis Lakins lanzó cinco entradas de apenas tres imparables y una carrera para apuntarse la victoria.

En La Romana, los Toros del Este también iniciaron su participación en las semifinales con una contundente victoria por 11-3 sobre los Gigantes del Cibao. Bryan de la Cruz conectó de 5-4 con dos dobles y dos carreras impulsadas;

Gilberto Celestino aportó un doble productor de dos anotaciones, y Jeimer Candelario empujó dos más con un sencillo.

Las Águilas del Zulia protagonizaron una espectacular remontada al anotar 14 carreras entre el séptimo y noveno inning para doblegar 14-7 a los Caribes de Anzoátegui y asegurar el cuarto puesto de la clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con lo cual avanzaron directamente al Round Robin.

Zulia, que llegó al séptimo episodio con apenas un imparable y sin carreras, cerró la fase con marca de 29-27 y aseguró su lugar en la segunda etapa por segundo año consecutivo. Los Navegantes del Magallanes terminaron con el mismo récord, pero quedaron terceros por su ventaja en la serie particular.

Ali Castillo bateó de 5-2 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas; el astro Jackson Chourio se fue de 5-3 con tres anotadas, y Eduardo Torrealba conectó de 5-3 con un doble y dos remolcadas para comandar el ataque zuliano.

En Caracas, Ronald Acuña Jr. conectó de 4-2 con un cuadrangular y tres carreras impulsadas, mientras que Pedro Castellanos añadió un jonrón solitario en el triunfo de los Tiburones de La Guaira por 5-4 sobre los Leones locales.

Los Tigres de Aragua superaron 6-5 a los Bravos de Margarita en Maracay. Gorkys Hernández conectó un imparable decisivo en la parte baja de la undécima entrada y los felinos aseguraron un boleto a la Serie del Comodín.

El hit, que remolcó a Lorenzo Cedrola con la carrera del triunfo, también le dio a Hernández su segundo título de campeón de bateo en la LVBP.

En Valencia, Luis Sardiñas bateó de 4-4 con un doble, un jonrón y tres carreras impulsadas, mientras Leandro Pineda se fue de 5-2 con tres empujadas en la victoria de los Navegantes del Magallanes por 11-5 sobre los Cardenales de Lara.

Gigantes sellan boleto a la postemporada en Puerto Rico

Un racimo de cinco carreras en la tercera entrada impulsó a los Gigantes de Carolina a una victoria por 6-2 sobre los Criollos de Caguas, resultado que aseguró su clasificación a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

R.J. Martínez permitió dos carreras en cinco entradas para acreditarse el triunfo, mientras que Miguel Pabón aportó tres imparables y una carrera impulsada. Carolina cerró la jornada en el tercer lugar (20-19).

Caguas cayó al cuarto puesto (19-20), aunque se mantiene con opciones de avanzar.

En Ponce, Anthony Calarco conectó un sencillo decisivo en la décima entrada para que los Leones dejaran en el terreno a los Indios de Mayagüez, al derrotarlos por 2-1. Ponce, ya clasificado, mejoró su marca a 23-16, mientras que Mayagüez (18-21) quedó obligado a ganar y esperar otros resultados para seguir con vida.

Los Cangrejeros de Santurce derrotaron 4-1 a los ya eliminados Senadores en San Juan. Un cuadrangular de Yohandy Morales empató el juego y un ataque de tres carreras en la séptima entrada guió a los Cangrejeros al triunfo que los mantuvo como líderes absolutos del torneo con récord de 26-13.

La temporada regular concluye este domingo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP