Leonard anota 45 puntos y Clippers vencen 118-101 al Jazz para su sexta victoria al hilo

Kawhi Leonard (2), alero de los Clippers de Los Ángeles, busca realizar una volcada durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, ayer jueves 1 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Photo/William Liang) AP

Leonard fue el único titular de los Clippers en la cancha durante gran parte del último cuarto. Él solo igualó los puntos de Utah en el período (20), con sangre en la nariz por lo que parecía ser un rasguño.

Los Ángeles encestó siete triples consecutivos, con Leonard haciendo cuatro, para despegarse. Nicolas Batum terminó con 14 puntos y acertó cuatro de seis desde la línea de tres puntos.

El Jazz se recuperó a pesar de no contar con tres titulares. Fueron liderados por el reserva Kyle Anderson con 22 puntos —su primer juego de 20 puntos en casi tres años— y Brice Sensabaugh con 20. Los ocho rebotes de Anderson fueron un récord de la temporada. Cody Williams tuvo 18 puntos, mientras que Isaiah Collier añadió 16 puntos y diez asistencias.

El juego estuvo empatado seis veces en el tercer período, cuando Utah tomó su primera ventaja.

