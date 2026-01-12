Leonard anota 35, Harden sube al 9no lugar en puntos de la NBA y Clippers ganan 117-109 a Hornets

Compartir en:









James Harden (1), de los Clippers de Los Ángeles, dispara sobre Sion James (4), de los Hornets de Charlotte, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Jordan Miller agregó 14 unidades e Ivica Zubac tuvo nueve puntos y 11 rebotes para los Clippers.

LaMelo Ball anotó 25 y consiguió nueve rebotes para liderar a los Hornets en su tercera derrota en cuatro juegos. Kon Knueppel anotó 18 tantos, Moussa Diabaté tuvo 13 puntos y 15 rebotes, Brandon Miller también anotó 13 y Miles Bridges 11.

Harden, quien comenzó la noche a 14 puntos de los 28.596 de Shaquille O'Neal para el noveno lugar, anotó 13 en la primera mitad y luego avanzó con un triple al inicio del tercer cuarto.

Después de que un triple de Tre Mann le dio a Charlotte una ventaja de 100-99 con 7:18 restantes en el cuarto período, Harden anotó ocho puntos durante una racha de 15-1 que le dio a Los Ángeles una ventaja de 13 puntos 4:02 minutos después.

Los Hornets respondieron con seis puntos consecutivos para acercarse a 114-107 con 1:22 por jugar, pero eso fue lo más cerca que llegaron.

Leonard anotó 20 puntos con cinco triples en el tercer cuarto para los Clippers. Harden hizo dos tiros libres y una bandeja, y Leonard encestó un triple para una ventaja de 73-64. Ball anotó siete consecutivos mientras Charlotte se acercaba a uno con 2:21 restantes en el cuarto y tomó la delantera dos veces antes de que una bandeja de Miller justo antes del final del cuarto le diera a Los Ángeles una ventaja de 86-84 al entrar al cuarto.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP