Leonard anota 33 puntos y Clippers vencen a Wizards para hilar su 4ta victoria

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 33 puntos y James Harden agregó 22 a la causa de los Clippers de Los Ángeles, quienes extendieron a cuatro su seguidilla de victorias al doblegar el miércoles 119-105 a los Wizards de Washington.

Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, avanza al aro frente a Khris Middleton, de los Wizards de Washington, el miércoles 14 de enero de 2026 (AP Foto/Kyusung Gong)
Yanic Konan Niederhauser anotó 16 puntos y Jordan Miller agregó 11 con diez rebotes por los Clippers, quienes mejoraron a 11-2 desde el 20 de diciembre después de comenzar la temporada 6-21.

La victoria se logró sin el pívot titular Ivica Zubac (tobillo) ni el alero titular John Collins (ingle), mientras que Leonard (tobillo) tenía una restricción de minutos. Leonard terminó atinando siete de 11 tiros de tres puntos en 30 minutos.

Kyshawn George anotó 23 puntos y Khris Middleton agregó 17 para los Wizards, quienes perdieron su cuarto duelo consecutivo y cayeron a 0-2 en una gira de cuatro visitas.

Marvin Bagley III anotó 15 puntos con 11 rebotes por Washington, que permaneció con una plantilla reducida después de que CJ McCollum y Corey Kispert fueron canjeados el viernes y la nueva incorporación Trae Young (rodilla, cuádriceps) sigue fuera.

Young será reevaluado después del receso del Juego de Estrellas.

Los Wizards se vieron aún más mermados cuando el pívot Alex Sarr fue expulsado con 1:45 minutos restantes antes del medio tiempo tras recibir su segunda falta técnica del encuentro.

