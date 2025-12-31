americateve

Leonard anota 33 puntos y Clippers amplían racha a 5 victorias con paliza 131-90 a Kings

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 33 puntos y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha ganadora a cinco partidos, la mejor que han tenido en la temporada, al triturar el martes 131-90 a los Kings de Sacramento.

Kris Dunn, de los Clippers de Los Ángeles, cuelga del aro tras realizar una clavada ante los Kings de Sacramento, el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/Wally Skalij)
James Harden sumó 21 puntos, mientras que John Collins y el novato Yanic Konan Niederhauser añadieron 16 cada uno por los Clippers, quienes han encontrado una fórmula exitosa después de no ganar más de dos duelos consecutivos previo a su actual racha de victorias.

La productiva noche de Leonard llegó después de que anotó el domingo un récord personal de 55 puntos en una victoria sobre los Pistons de Detroit. Ha promediado 37,8 puntos en los últimos cinco encuentros.

La racha de victorias de Los Angeles comenzó la misma noche en que el pívot Ivica Zubac sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. Zubac no ha jugado en ninguno de los últimos cuatro encuentros.

Nique Clifford anotó 18 puntos, mientras que Maxime Raynaud y Russell Westbrook sumaron 12 cada uno por los Kings, quienes cayeron a 3-12 desde el 26 de noviembre. Raynaud también capturó 12 rebotes, pero Sacramento perdió su quinto encuentro consecutivo como visitante.

Westbrook añadió cuatro asistencias y un par de triples contra su antiguo equipo.

