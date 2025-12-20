americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leonard anota 32, su máximo de la temporada, y Clippers vencen 103-88 a Lakers

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 32 puntos, su máximo de la temporada, y los Clippers de Los Ángeles, que venían en una mala racha, se apoyaron en sus tiros de tres puntos para lograr el sábado por la noche una victoria de 103-88 sobre LeBron James y unos diezmados Lakers de Los Ángeles, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas.

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, al centro, es defendido por el alero de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, a la izquierda, y el base Kobe Sanders durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Jae C. Hong)
El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, al centro, es defendido por el alero de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, a la izquierda, y el base Kobe Sanders durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Jae C. Hong) AP

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA, no regresó para los Lakers después del medio tiempo debido a una contusión en la parte inferior de la pierna. Anotó 12 puntos y consiguió cinco rebotes en 19 minutos después de fallar sus primeros seis tiros. Doncic venía de un triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en Utah el jueves.

James, quien cumplirá 41 años el 30 de diciembre, lideró a los Lakers con 36 puntos, su máximo de la temporada.

James Harden sumó 21 puntos y diez asistencias para los Clippers. John Collins añadió 17 puntos y 12 rebotes.

Los Clippers acertaron 16 de 43 desde la línea de tres puntos, con Leonard igualando su máximo de la temporada con cuatro, Harden encestando cuatro y Brook Lopez anotando tres desde el banquillo. Los Lakers fallaron 32 intentos de tres puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter