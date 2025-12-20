Leonard anota 32, su máximo de la temporada, y Clippers vencen 103-88 a Lakers

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA, no regresó para los Lakers después del medio tiempo debido a una contusión en la parte inferior de la pierna. Anotó 12 puntos y consiguió cinco rebotes en 19 minutos después de fallar sus primeros seis tiros. Doncic venía de un triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en Utah el jueves.
James, quien cumplirá 41 años el 30 de diciembre, lideró a los Lakers con 36 puntos, su máximo de la temporada.
James Harden sumó 21 puntos y diez asistencias para los Clippers. John Collins añadió 17 puntos y 12 rebotes.
Los Clippers acertaron 16 de 43 desde la línea de tres puntos, con Leonard igualando su máximo de la temporada con cuatro, Harden encestando cuatro y Brook Lopez anotando tres desde el banquillo. Los Lakers fallaron 32 intentos de tres puntos.
